Warner Bros Discovery: Eξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης - Άλμα 11% της μετοχής

Άνοδο πάνω από 11% σημειώνει η μετοχή της Warner Bros Discovery μετά την δήλωση της εταιρείας πως είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο πώλησης.

Η Netflix και η Comcast είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, όπως αναφέρει το CNBC την Τρίτη, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Η WBD αποφάσισε να ανακοινώσει δημόσια ότι υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορα μέρη, αφού απέρριψε αρκετές προσφορές από την Paramount - νωρίτερα αυτόν τον μήνα, απέρριψε μία περίπου 20 δολαρίων ανά μετοχή επειδή την θεώρησε πολύ χαμηλή, αλλά και μια προσφορά από μια άλλη εταιρεία που ήταν υψηλότερη από εκείνη της Paramount, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Δεν είναι σαφές πόσο θα προχωρήσουν οι παραπάνω προσεγγίσεις εκτός από της Paramount. Το Netflix δεν ενδιαφερόταν να αγοράσει παλαιότερα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο δεν ήθελε η WBD να πάει σε άλλον αγοραστή σε χαμηλή τιμή, δήλωσε στο CNBC πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες.

«Συνεχίζουμε να κάνουμε σημαντικά βήματα για να τοποθετήσουμε την επιχείρησή μας ώστε να πετύχει στο σημερινό εξελισσόμενο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, προωθώντας τις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, επιστρέφοντας τα στούντιο μας στην ηγεσία του κλάδου και κλιμακώνοντας το HBO Max παγκοσμίως», δήλωσε σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος Ντέιβιντ Ζάσλαβ. «Κάναμε το τολμηρό βήμα να προετοιμαστούμε για τον διαχωρισμό της εταιρείας σε δύο ξεχωριστές, κορυφαίες εταιρείες μέσων ενημέρωσης, την Warner Bros. και την Discovery Global, επειδή πιστεύαμε ακράδαντα ότι αυτός ήταν ο καλύτερος δρόμος προς τα εμπρός» τόνισε.

«Αυτή η τελευταία εξέλιξη ενδεχομένως να ανοίξει περαιτέρω συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για το Χόλιγουντ και άλλους παραδοσιακούς γίγαντες των μέσων ενημέρωσης, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην ενοποίηση», δήλωσε ο αναλυτής της PP Foresight, Πάολο Πεσκατόρε.