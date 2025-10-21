Τέσσερις νεκροί και 4 τραυματίες από ρωσική επίθεση με drone στη βόρεια Ουκρανία

Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στην περιφέρεια Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Suspilne επικαλούμενο την περιφερειακή αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Νοβχορόντ-Σιβερσκίι, ανάμεσά τους ένα 10χρονο παιδί, σύμφωνα με το Suspilne.

Η πόλη Τσερνίχιβ και ένα μέρος της ομώνυμης επαρχίας, στη βόρεια Ουκρανία, δεν έχουν σήμερα ηλεκτρικό ρεύμα και μερικές φορές ούτε νερό από τη βρύση, μετά τα ρωσικά πλήγματα, δήλωσε η διοίκηση της περιοχής αυτής.

«Λόγω μιας επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πόλη Τσερνίχιβ και οι βόρειες κοινότητες της περιφέρειας δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες και δημοτικές υπηρεσίες και διοικήσεις λειτουργούν χάρη στην εφεδρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος», διευκρίνισε ο κυβερνήτης της περιοχής, Βιατσεσλάβ Τσάους, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Παρότι οι φορείς παροχής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση του προβλήματος το ταχύτερο δυνατό, «σε ορισμένους τομείς, οι εργασίες επισκευής είναι αδύνατες λόγω της απειλής νέων επιθέσεων», υπογράμμισε.

Η Ρωσία κλιμάκωσε πρόσφατα τα πλήγματά της στο ουκρανικό δίκτυο ενέργειας καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Αυτό έχει αναγκάσει τις ουκρανικές αρχές να περιορίσουν την κατανάλωση και να επιβάλουν σε πολλά μέρη έκτακτες διακοπές ρεύματος ώστε να προστατέψουν το δίκτυο.

«Οι Ρώσοι στοχεύουν σκόπιμα εγκαταστάσεις ενέργειας της περιφέρειας Τσερνίχιβ, και αυτό με ιδιαίτερα εντατικό τρόπο εδώ και δύο μήνες», δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ο Αντρίι Ποντορβάν, σύμβουλος του Τσάους.

Την περασμένη εβδομάδα, η ουκρανική εταιρία φυσικού αερίου Naftogaz είχε ανακοινώσει επίσης ότι περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγικής της ικανότητας καταστράφηκε, με τα ρωσικά πλήγματα της 3ης Οκτωβρίου να αποτελούν πιθανόν «την πιο μαζική επίθεση σε υποδομές φυσικού αερίου που έχει καταγραφεί ποτέ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ