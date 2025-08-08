Νέες απευθείας πτήσεις προς ΗΠΑ το 2026 -Αυξάνουν οι προοπτικές για την αμερικανική αγορά

H προσθήκη του δρομολογίου Αθήνα - Ντάλας το 2026 - Η αύξηση των δρομολογίων από το 2019 έως σήμερα και το προφίλ των αμερικανών τουριστών.

Στην ισχυρή ζήτηση που παρουσιάζει η αμερικανική αγορά για διακοπές «αλά ελληνικά» ποντάρουν όλο και περισσότεροι αερομεταφορείς, αυξάνοντας το πτητικό τους πρόγραμμα προς τη χώρα μας. Το τρέχον έτος δε, ο αριθμός των Αμερικανών ταξιδιωτών που θα επισκεφτούν με απευθείας δρομολόγιο την Ελλάδα εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με φορείς του κλάδου.

Νέo δρομολόγιο Ντάλας - Ελ. Βενιζέλος από την American Airlines

Στην προαναφερθείσα δυναμική ποντάρει και η American Airlines, ανακοινώνοντας χθες την εισαγωγή ενός νέου δρομολογίου από το Ντάλλας (DFW) προς την Αθήνα τον Μάιο του 2026. Το Ντάλας σηματοδοτεί τον πέμπτο κόμβο της εταιρείας με απευθείας σύνδεση προς την ελληνική πρωτεύουσα, γεγονός που την καθιστά τον αερομεταφορέα με τις περισσότερες απευθείας πτήσεις από την Ελλάδα προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.



Να θυμίσουμε ότι το τρέχον έτος, η American εγκαινίασε με επιτυχία το νέο δρομολόγιο που συνδέει την Αθήνα (ATH) με τη Σάρλοτ (CLT). Σύμφωνα με τους επιτελείς της εταιρείας μάλιστα, το δρομολόγιο αυτό θα επανέλθει την επόμενη χρονιά, όπως και οι πτήσεις προς Σικάγο (ORD), Νέα Υόρκη (JFK) και Φιλαδέλφεια (PHL).



«Η ζήτηση των επιβατών για πτήσεις προς και από πόλεις με πλούσια πολιτιστική ταυτότητα συνεχίζει να αυξάνεται. Παρατηρούμε πως όλο και περισσότεροι πελάτες συρρέουν σε προορισμούς όπου μπορούν να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο, εξερευνώντας την ιστορία και τον πολιτισμό με έναν τρόπο που ξεπερνά κάθε προηγούμενη εμπειρία», δήλωσε ο José A. Freig, Vice President – International and Inflight Dining Operations της American Airlines. «Με αυτό το δρομολόγιο, οι επιβάτες μας στην Αθήνα θα έχουν επίσης πρόσβαση στον μεγαλύτερο κόμβο μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ντάλας/Φορτ Γουόρθ, με δυνατότητα σύνδεσης προς περισσότερους από 225 προορισμούς στις ΗΠΑ και πέραν αυτών».

«Η σύνδεση της Αθήνας από την επόμενη θερινή περίοδο με το Ντάλας/Φορτ Γουόρθ, τον μεγαλύτερο κόμβο της American Airlines στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί ακόμα μια εξαιρετική εξέλιξη για τη διασυνδεσιμότητα της ελληνικής πρωτεύουσας με την αμερικανική αγορά», δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. «Παράλληλα με τις πολύ επιτυχημένες θερινές πτήσεις της American Airlines από το Σικάγο, την Νέα Υόρκη/ JFK, την Φιλαδέλφεια, και πιο πρόσφατα τη Σάρλοτ, το νέο δρομολόγιο της American Airlines από το Ντάλας, ένα στρατηγικό κόμβο στην καρδιά του Τέξας, με ισχυρή επιχειρηματική, πολιτιστική και αθλητική ταυτότητα, προσφέρει στους επιβάτες ακόμη περισσότερες συναρπαστικές επιλογές με το κορυφαίο προϊόν της αεροπορικής εταιρείας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την «ψήφο εμπιστοσύνης» της American Airlines προς την αγορά της Αθήνας και θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχές μας για ασφαλείς και γεμάτες πτήσεις, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη σταθερή μας δέσμευση να συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία με στόχο την δυναμική ανάπτυξη και την επιτυχία της στην Αθήνα.»

Οι προοπτικές της αμερικανικής αγοράς

Να θυμίσουμε ότι η νέα σύνδεση έρχεται να προστεθεί σε μια χρονιά που τα δείγματα για την επιβατική κίνηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι ήδη θετικά, παρά τις όποιες προκλήσεις υπάρχουν στο παγκόσμιο στερέωμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΑ η απευθείας κίνηση από και προς ΗΠΑ ξεπέρασε το 1 εκατ. για πρώτη φορά το 2024, αυξανόμενη κατά ένα ακόμα 14% μεταξύ Ιανουαρίου - Απριλίου 2025, ενώ οι προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις σε πτήσεις από και προς ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 10%. Από το 2019 η αύξηση της απευθείας επιβατικής κίνησης φτάνει το εντυπωσιακό 105%.

Εκ των προαναφερθέντων επιβατών μάλιστα, το μερίδιο όσων ταξιδεύουν απευθείας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού προς την χώρα μας παραμένει μικρό, γεγονός που επισφραγίζει ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με παλαιότερα στοιχειά του ΔΑΑ, το 65% των επιβατών από τις ΗΠΑ ταξιδεύει με transit ενώ μόλις το 35% χρησιμοποιεί δρομολόγια που συνδέουν απευθείας τους δύο προορισμούς.

Αντίστοιχα και ο αριθμός των απευθείας πτήσεων στη σύνδεση με τις ΗΠΑ έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2019 μέχρι σήμερα - από τις 46 εβδομαδιαίες πτήσεις τότε, φτάσαμε πέρυσι τις 82 και φέτος τις 103, στην αιχμή της σεζόν. Οι πέντε αερομεταφορείς που εξυπηρετούν την σύνδεση με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού καλύπτουν φέτος 9 προορισμούς από 4 το 2019, οι οποίοι με την προσθήκη του Ντάλας στις 21 Μαΐου 2026 θα γίνουν 10, αν δεν υπάρξουν κι άλλοι.

Συγκεκριμένα η Αθήνα συνδέεται με το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης με 27 πτήσεις της American, Delta, Norse και Norwegian, και με το EWR με 17 πτήσεις από την Emirates και την United. American Airlines και United συνδέουν την πρωτεύουσα και με το Σικάγο ενώ απευθείας πτήσεις υπάρχουν Φιλαδέλφια, Ατλάντα, Βοστώνη, Ουάσινγκτον, Σάρλοτ και Λος Άντζελες.

Η αύξηση της συνδεσιμότητας με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού καθίσταται άκρως σημαντική αν αναλογιστεί κανείς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το προφίλ των συγκεκριμένων τουριστών. Οι Αμερικανοί ταξιδιώτες είναι κατά μέσο όρο 46 ετών, ταξιδεύουν σε ποσοστό 83% για διακοπές και κάνουν τις κρατήσεις τους 3 μήνες νωρίτερα. Λόγω και της απόστασης δε, διαμένουν στη χώρα μας για περίπου 15 ημέρες, με τις 4 εξ αυτών να είναι στην Αθήνα. Έχουν δε, την υψηλότερη μέση δαπάνη μεταξύ των ταξιδιωτών από τις βασικές χώρες - τροφοδότες του ελληνικού τουρισμού.