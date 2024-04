Τουρισμός: Με διψήφια ποσοστά ανόδου ξεκινά η σεζόν στην πιο δυνατή περιφέρεια της χώρας

Η πορεία των κρατήσεων, το φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the era of the climate change» και το κενό στα τομεακά έργα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με ενισχυμένες προοπτικές προχωρά η τουριστική χρονιά έχοντας ήδη διανύσει ένα δυνατό πρώτο τρίμηνο τόσο για την ηπειρωτική όσο και για την νησιωτική χώρα. Οι περιφέρειες πρωταγωνιστές δε, προετοιμάζονται για μία σεζόν που ήδη δείχνει διψήφια δυναμική ανόδου, ενώ σύσσωμος ο κλάδος στρώνει το έδαφος για μια βιώσιμη προοπτική και τα επόμενα χρόνια.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας από τις προκρατήσεις αλλά και από τις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για το νότιο Αιγαίο παρατηρούμε μία διψήφια άνοδο σε σχέση με πέρυσι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, σε εκδήλωση που πραγματοποίησε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ανακοίνωση του φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the era of the climate change», οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στις 8-9 Απριλίου.

Διευκρίνισε μάλιστα ότι οι μεγάλες αγορές όπως η Αγγλία και η Γερμανία που τροφοδοτούν με τουρίστες τα νησιά της Περιφέρειας κινούνται ανοδικά κατά 14%. Ωστόσο, οι κρατήσεις που υπάρχουν στα κιτάπια των ξενοδοχείων μαρτυρούν ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της τάξης του 20%.

Με αυτές τις προοπτικές και δεδομένης της ανόδου που αναμένεται, εκτός απροόπτου, φέτος, ο κλάδος συμμετέχει ενεργά και στην προσπάθεια μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μιας αλλαγής που ανατρέπει τα παραδοσιακά μοντέλα επιχειρηματικότητας, επηρεάζει τις προτίμησεις και τις συμπεριφορές των ταξιδιωτών και δυσκολεύει την διαχείριση των τουριστικών προορισμών. Σε αυτό το πλαίσιο για πρώτη φορά διοργανώνεται το ευρωπαϊκό Φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the era of the climate change» στη Ρόδο στις 8 και 9 Απριλίου με τη συμμετοχή της αφρόκρεμας των ενώσεων των τουριστικών επιχειρήσεων της Ευρώπης.

Η κοινή Διακήρυξη της Ρόδου

Κατά τις εργασίες του το Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί παρουσία του έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της υπουργού τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη θα οριστικοποιηθεί και θα υπογραφεί η κοινή διακήρυξη της Ρόδου για την κλιματική αλλαγή και τον ευρωπαϊκό τουρισμό.

Η διακήρυξη αυτή έχει δύο σκέλη: αφενός αφορά στην επιβεβαίωση όλων των φορέων προς μία κοινή πορεία και δέσμευση του κάθε κλάδου χωριστά να υπηρετήσει τις απαιτούμενες αλλαγές που μετριάζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Αφετέρου, ενόψει και των ευρωεκλογών, φιλοδοξεί να ορίσει μία σειρά από απαιτήσεις που έχουν οι κλάδοι ώστε να τους δοθούν τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στην μάχη απέναντι στην κλιματική αλλαγή, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΞΕΕ, Αλέξανδρος Βασιλικός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Ειδικά για το δεύτερο σκέλος που αφορά στη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών και των αναγκαίων χρηματοδοτικών εργαλείων ο κύριος Χατζημάρκος αναφέρθηκε και στο τέλος ανθεκτικότητας με το οποίο επιβαρύνονται οι τουριστικές επιχειρήσεις. «Παρατηρείται ένα κενό χρηματοδότησης μεταξύ των περιοχών της Ελλάδος, το οποίο προκύπτει από την έλλειψη τομεακών έργων που δρομολογούνται από την κεντρική κυβέρνηση προς τις νησιωτικές περιοχές» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει, όπως εξήγησε, να αποδοθεί δικαιοσύνη από πλευράς κεντρικής κυβέρνησης και μεγάλο μέρος του τέλους ανθεκτικότητας, ανάλογο με την συνεισφορά της να κατευθυνθεί στην χρηματοδότηση έργων υποδομών που κρίνονται απαραίτητα για την βιώσιμη εξέλιξη των προορισμών. Ο ίδιος προσέθεσε ότι στο τέλος ανταποδοτικότητας η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα συμμετέχει με ένα ποσοστό που αγγίζει το 40% της χώρας, δεδομένου ότι τα νησιά της φιλοξενούν μεγάλο ποσοστό πεντάστερων και τετράστερων μονάδων που συνεισφέρουν περισσότερο. «Στον εθνικό κουμπάρα των 400 εκατ. ετησίως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα συμμετέχει με 150 εκατ. Θα πρέπει να μας δοθεί μέσω του τέλους ανταποδοτικότητας το κενό αυτό που παρατηρείται στα τομεακά έργα που κατευθύνονται προς την Περιφέρεια μας».

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το Νότιο Αιγαίο αποτελεί την περιφέρεια της χώρας με τις μεγαλύτερες εισπράξεις σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν το 2022. Για την ακρίβεια το Νότιο Αιγαίο την προαναφερθείσα χρονιά είχε εισπράξεις ύψους 4,7 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 27% του συνόλου των τουριστικών εισπράξεων ενώ από άποψη επισκεπτών η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποδέχτηκε το 21% επί του συνόλου των επισκεπτών του 2022, παρότι μάλιστα αριθμός ήταν μειωμένος κατά 3% σε σχέση με το 2021. Την εν λόγω Περιφέρεια ακολουθεί η Περιφέρεια Αττικής η οποία εισφέρει το 18% των επισκεπτών και το 17% των τουριστικών εισπράξεων της χώρας για το 2022.

Σχετικά με την Ευρωπαϊκό Φόρουμ τόσο κύριος Βασιλικός όσο και ο κύριος Χατζημάρκος ανέφεραν ότι πρόκειται για την πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση αυτού του επιπέδου η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της HOTREC και την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Εξήγησαν δε ότι η επιλογή της Ρόδου έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς το νησί δοκιμάστηκε και πέρυσι από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και πλέον γίνεται σημείο αναφοράς και αφετηρία για ευρωπαϊκές λύσεις βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας των τουριστικών προορισμών.

Αναφερθείς σε αυτό μάλιστα ο κύριος Χατζημάρκος τόνισε ότι το πλήγμα ήταν με πολύ μεγάλο αλλά η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού ήταν τέτοια που υπογραμμίστηκε ως παράδειγμα από τον Τύπο διεθνώς. «Καταφέραμε να ανακάμψουμε από τον πύρινο εφιάλτη που ζήσαμε πέρσι μέσα σε μόλις 24 ημέρες και πραγματοποιήσαμε με επιτυχία την μεγαλύτερη εκκένωσης στην ιστορία της Ευρώπης» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς σχετικά ξεκαθάρισε ότι τα έργα προετοιμασίας για φέτος προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, είναι σε εξέλιξη αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές που κάηκαν και τα νοσοκομεία είναι στην καλύτερη φάση που έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα.