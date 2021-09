Ανεβάζουν ταχύτητα τα πεντάστερα στην Ελλάδα - Οι επενδύσεις που έρχονται

Με σύνθημα τον «ήλιο και τη θάλασσα» αλλά και με αρωγό την ικανοποιητική πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν, το τουριστικό προϊόν της χώρας μας κερδίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον εγχώριων και διεθνών επενδυτών. Σε συνέχεια των μαζικών αφίξεων νέων μονάδων του 2019 αλλά και όσων άνοιξαν φέτος, πολλά νέα πρότζεκτ μπαίνουν στα σκαριά. Έρχονται δε σε μια στιγμή που οι πεντάστερες μονάδες δείχνουν να έχουν την τιμητική τους, επιτυγχάνοντας μεγάλη αύξηση τιμών εν μέσω πανδημικής κρίσης.

Αυξήθηκαν οι τιμές των πεντάστερων

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της συμβουλευτικής τουριστικής εταιρείας Mabrian Technologies, η οποία επεξεργάστηκε δεδομένα από 73.000 ξενοδοχεία και από τις πλατφόρμες διαδικτυακών κρατήσεων Booking.com, TripAdvisor και Expedia, οι τιμές των δωματίων στα ελληνικά πεντάστερα ξενοδοχεία κινήθηκαν φέτος έως και 47% υψηλότερα σε σχέση με την προ πανδημική χρονιά του 2019.

Μάλιστα η αύξηση των τιμών στην περίπτωση της χώρας μας ήταν υψηλότερη σε σχέση με άλλους δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου. Βάσει της μελέτης της ισπανικής εταιρείας, η Ελλάδα είναι, με διαφορά, ο μεσογειακός προορισμός που έχει καταγράψει την μεγαλύτερη αύξηση τιμών – + 31% για ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων και +47% για ξενοδοχεία πέντε αστέρων. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην γειτονική Ιταλία τα πεντάστερα κατέγραψαν αύξηση τιμών της τάξης του 30% ενώ τα καταλύματα τεσσάρων αστέρων αύξηση τιμών κατά 20%. Αντίστοιχα στην Ισπανία η αύξηση των τιμών έφτασε το 24% στην περίπτωση των ξενοδοχείων πέντε αστέρων και το 16% στην περίπτωση των ξενοδοχείων τεσσάρων αστέρων. Κατά 23% και 17% αυξήθηκαν οι τιμές πεντάστερων και τετράστερων στην περίπτωση της Πορτογαλίας ενώ μόλις 14% και 6% αυξήθηκαν οι τιμές στα πεντάστερα και τετράστερα της γειτονικής Τουρκίας.

Μάλιστα, η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει τα ακριβότερα δίκλινα δωμάτια στην κατηγορία των τεσσάρων αστέρων, με τη μέση τιμή για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να διαμορφώνεται στα 163 ευρώ έναντι 146 ευρώ στην Ιταλία, 128 ευρώ στην Ισπανία, 118 ευρώ στην Πορτογαλία και 76 ευρώ στην Τουρκία.

Οι προαναφερθείσες επιδόσεις σε συνδυασμό με το θετικό πρόσημο των αφίξεων του καλοκαιριού αλλά και τους καλούς οιωνούς του Σεπτεμβρίου ενισχύουν την πεποίθηση ότι θα ανακτήσουμε το 50% της κίνησης και των εσόδων του 2019. Κάτι που αναμένεται μελλοντικά να λειτουργήσει ευεργετικά για το brand name Ελλάδα, τόσο από άποψη τουριστικής κίνησης όσο κι από άποψη επενδύσεων στον κλάδο.

Ήδη άλλωστε οι διεθνείς και εγχώριοι παίκτες που δρομολογούν επενδύσεις ή επισκοπούν για το λόγο αυτό την ελληνική αγορά είναι πολυάριθμοι. Αντίστοιχα σημαντικός είναι και ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που ολοκληρώνονται αυτό το διάστημα, κι αναμένεται να αυξήσουν ακόμα και εν μέσω πανδημίας τον αριθμό των πεντάστερων στην χώρα μας.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το φετινό καλοκαίρι έκανε εγκαίνια η νέα πεντάστερη μονάδα της ξενοδοχειακής αλυσίδας Radisson στην περιοχή Καμάρι της Σαντορίνης. H Radisson εισήλθε στην ξενοδοχειακή αγορά του δημοφιλούς νησιού με το νέο 5άστερο Radisson Blue Zaffron Resort του Ομίλου Φάις (FAIS Group). Η επένδυση ήταν ύψους 16,12 εκ. ευρώ και το επενδυτικό αυτό πλάνο εγκρίθηκε προς ένταξη στη Γενική Επιχειρηματικότητα του Αναπτυξιακού Νόμου, λαμβάνοντας κρατική ενίσχυση περίπου 5 εκ. Ευρώ.

Με μερικές ημέρες διαφορά ανακοινώθηκε και η απόβαση της Hilton στην Σαντορίνη. Συγκεκριμένα η εταιρεία μετά την παρουσία της στην ξενοδοχειακή αγορά της Κρήτης, επεκτείνεται στο δημοφιλές νησί μέσω του νέου πολυτελούς ξενοδοχείου Sea Breeze Santorini Beach Resort το οποίο θα ενταχθεί στο brand Curio Collection By Hilton. To νέο πεντάστερο, δυναμικότητας 37 δωματίων, θα ανοίξει τις πύλες του το 2022 σε συνεργασία με την εταιρεία Alexandros Ltd.

Οι νέες αφίξεις

Παράλληλα στο ίδιο νησί προχωρούν ακόμα δύο επενδυτικά πρότζεκτ, το ένα πέντε και το άλλο τεσσάρων αστέρων, τα οποία εγκρίθηκαν ως προς την χρηματοδότησή τους από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Στην πρώτη περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο αφορά το έργο ανακαίνισης και επέκτασης του ξενοδοχείου 5 αστέρων Astarte Suites στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, ώστε η δυναμικότητά του να αυξηθεί από 13 δωμάτια και 27 κλίνες σε 15 δωμάτια και 41 κλίνες. Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία Κ ΚΑΙ Γ ΜΟΣΧΟΤΗΣ Ο.Ε. και το ύψος αυτής ανέρχεται σε 230.000 ευρώ ενισχυόμενο με 92.000 ευρώ που θα δοθούν με τη μορφή επιχορήγησης. Στην περίπτωση του δεύτερου, το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην δημιουργία ενός νέου ξενοδοχείου 4 αστέρων, δυναμικότητας 25 δωματίων και 50 κλινών, το οποίο και θα κατασκευαστεί στη θέση Σκλήρα Καρτεράδου. Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία GROVE S.A. και το κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 3,7 εκ. ευρώ το οποίο θα ενισχυθεί με το ποσό του 1,05 εκ. ευρώ περίπου που θα δοθεί με τη μορφή επιχορήγησης.

Η Σαντορίνη είναι βέβαια ένα μόνο παράδειγμα προορισμού που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Αντίστοιχες επενδύσεις δρομολογούνται σε Μύκονος, Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα καθώς και σε όχι και τόσο δημοφιλείς από επενδυτικής σκοπιάς περιοχές όπως η Πάρος, η Ίος, το Γύθιο και άλλοι. Φυσικά από την εξίσωση δεν λείπουν και τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, των οποίων οι φετινές χαμηλές τουριστικές επιδόσεις δεν θεωρούνται παρά πρόσκαιρο φαινόμενο που άπτεται εξ ολοκλήρου στην πανδημία.

Σε πείσμα της πανδημίας, επενδύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό σχεδιάζει για παράδειγμα η Sani/Ikos, μετά την εταιρική αναδιάρθρωση και την έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ με διάρκεια τα 5,5 έτη που την ακολούθησε. Η πρώτη εξ αυτών μάλιστα που βρίσκεται στα σκαριά αφορά την περιοχή της Κρήτης και συγκεκριμένα την παραλία του Κορφαλώνα στο νομό Χανίων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εταιρεία έχει ήδη αποκτήσει μεγάλη έκταση στην περιοχή στην οποία θα λειτουργήσει στο μέλλον πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα, στα πρότυπα των υπόλοιπων δέκα ξενοδοχειακών συγκροτημάτων του ομίλου.

«Οργασμός» νέων ξενοδοχείων παρατηρείται και στο νησί της Μυκόνου με δεκάδες ξενοδοχεία να έχουν ήδη πάρει οικοδομική άδεια (ή προέγκριση) και διψήφιο αριθμό μονάδων να έχουν εγκριθεί για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 για χρηματοδότηση (με τη μορφή επιχορήγησης ή φοροαπαλλαγής). Κι αυτό την ώρα που τουλάχιστον πέντε πολυτελείς μονάδες προστέθηκαν στο ξενοδοχειακό δυναμικό του νησιού φέτος (Destino Pacha Mykonos, Once In Mykonos, Aeonic Suites & Spa, Kalesma Mykonos, Mykonos Euphoria Suites).

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι μόλις προ εβδομάδων το πράσινο φως για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο, έλαβε η επιχείρηση «ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Τουριστική Ξενοδοχειακή Κατασκευαστική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» η οποία θα προχωρήσει στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 52 κλινών στην περιοχή Ταγκού του Δήμου Μυκόνου. Το συνολικό επιλέξιμο κόστους ανέρχεται στα 4,7 εκατ. ευρώ και το ποσό ενίσχυσης το οποίο θα δοθεί με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής φτάνει τα 1,41 εκατ. ευρώ.

Σχεδόν το ίδιο διάστημα, εγκρίθηκε και ένα ακόμα επενδυτικό σχέδιο για τον νησί της Ρόδο. Ο λόγος για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Αφάντου Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» στον Αναπτυξιακό νόμο. Πρόκειται και πάλι για ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, δυναμικότητας 320 δωματίων/790 κλινών, στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο, συνολικού επιλέξιμου κόστους 38 εκατ. ευρώ.

Νέο πεντάστερο ξενοδοχείο δρομολογείται και στην περιοχή της Λακωνίας. Σύμφωνα με την επένδυση που έλαβε την έγκριση για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο, το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέου ξενοδοχείου 5 αστέρων με δυναμικότητα 150 δωματίων και 473 κλινών στην περιοχή του Γυθείου, στη Λακωνική Μάνη. Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ΣΠΑΡΤΑ ΓΚΟΥΡΜΕ ΑΒΕΓΕΤ και το εγκεκριμένο ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 12,8 εκ. ευρώ περίπου με το ποσό της ενίσχυσης το οποίο θα δοθεί με μορφή επιχορήγησης να φτάνει τα 5 εκ. ευρώ περίπου.

Δύο ακόμη νέα πολυτελή ξενοδοχεία εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και για το νησί της Πάρου. Το πρώτο επενδυτικό σχέδιο αφορά την ίδρυση ξενοδοχείου 5 αστέρων, στην περιοχή Αμπελά Πάρου δυναμικότητας 22 δωματίων. Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία PAROS NINFEA SUITES ενώ το ύψος της ανέρχεται σε 1,845 εκ. ευρώ και θα ενισχυθεί με τη μορφή επιχορήγησης με το ποσό των 518.000 ευρώ περίπου. Το δεύτερο επενδυτικό σχέδιο αφορά την ίδρυση νέου ξενοδοχείου 5 αστέρων με υπόγεια και πισίνα, στην περιοχή Σωτήρες Πάρου, δυναμικότητας 27 δωματίων. Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία Κ. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ και το ύψος της ανέρχεται σε 2,34 εκ. ευρώ ενισχυόμενο με σχεδόν 657.000 ευρώ με τη μορφή επιχορήγηση.

Ενδιαφέρον καταγράφεται και για την Ίο με τρία επενδυτικά τουριστικά πρότζεκτ να έχουν πάρει ήδη τις απαραίτητες εγκρίσεις μέσα στο καλοκαίρι. Το ένα εξ αυτών το οποίο εντάχθηκε στη διαδικασία Fast Track αφορά σε επένδυση τουριστικής ανάπτυξης στις περιοχές Κουμπάρα – Διακοφτό – Τζαμάρια – Φάρος της εταιρείας «105 ΑΕ».

Στραμμένο το βλέμμα στην Ελλάδα αυτή την περίοδο έχουν σύμφωνα με πληροφορίες και αρκετές διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων πολυτελείας όπως οι Rosewood Hotels & Resorts, Mandarin Oriental, Rocco Forte και Edition Hotels. Στόχος τους είναι να αποκτήσουν παρουσία για πρώτη φορά, είτε στην πολυσυζητημένη Αθηναϊκή Ριβιέρα, μέσω του μεγαλεπήβολου project του Ελληνικού, είτε σε προορισμούς πρώτης γραμμής όπως η Μύκονος, η Κρήτη και η Σαντορίνη.

Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης

Το ενδιαφέρον είναι έντονο δεδομένου ότι η χώρα μας υπολείπεται των ανταγωνιστών στο κομμάτι του τουρισμού πολυτελείας, όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς στο insider.gr. Αυτό το κενό σπεύδουν να εκμεταλλευτούν οι μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε επαφές για επενδύσεις σε προορισμούς πρωταθλητές της ελληνικής αγοράς. Η τάση άλλωστε δεν είναι νέα, απλά κάμφθηκε την πρώτη χρονιά της πανδημίας για να επανέλθει δριμύτερη τώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την δεκαετία 2009-2019, η συνεχιζόμενη άνοδος του τουρισμού μέχρι και την έναρξη της πανδημίας και η εκρηκτική αύξηση των τουριστών από το εξωτερικό έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για νέες κλίνες υψηλής κατηγορίας. Αποτέλεσμα ήταν τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων στην χώρα μας να υπερδιπλασιαστούν. Για την ακρίβεια το 2009 λειτουργούσαν 280 ξενοδοχειακές μονάδες πέντε αστέρων και το 2019 ο αριθμός τους έφτασε τις 610.

Μόνο στην περίπτωση της Αθήνας, τα τρία τελευταία χρόνια προστέθηκαν πάνω από 30 μονάδες στον ξενοδοχειακό τομέα του κέντρου ενώ είδαμε εγκαίνια νέων ξενοδοχείων ακόμη και εν μέσω πανδημίας. Για παράδειγμα, εγκαινιάστηκε το 5άστερο Athens Capital Hotel – Μ Gallery του ομίλου Accor, ενώ ξεκίνησε και τη λειτουργία του το νέο boutique ξενοδοχείο της αλυσίδας The Modernist στο Κολωνάκι.