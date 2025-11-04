Καθηλώθηκαν όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον για ζήτημα ασφαλείας

Η FAA και η United δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Όλες οι πτήσεις στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον καθηλώθηκαν όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), λόγω ενός ζητήματος ασφαλείας.

Το FlightRadar24, ένας ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων, τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η απαγόρευση που εκδόθηκε οφείλεται σε μια ανεπιβεβαίωτη απειλή εναντίον ενός αεροπλάνου της United Airlines που είχε μετακινηθεί μακριά από άλλα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο.

