Δημοσκόπηση Alco: Πόσοι εμπιστεύονται τον Αλέξη Τσίπρα μετά την παραίτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα και «πόσο εμπιστεύονται» μετά την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco που πραγματοποίησε για τον Alpha.

Οι πολίτες έδωσαν τις εξής απαντήσεις:

62% καθόλου δεν εμπιστεύομαι

17% λίγο

12% αρκετά

5% πολύ

4% δεν ξέρω/δεν απαντώ

Στους ψηφοφόρους των κομμάτων, ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 51% απαντούν ότι τον εμπιστεύονται πολύ και το 41% αρκετά. Στο ΠΑΣΟΚ το 5% λένε «πολύ» και το 8% αρκετά, στην Πλεύση Ελευθερίας το 33% «αρκετά», στη Νέα Αριστερά το 15% «πολύ» και το 47% «αρκετά» και στο Κίνημα Δημοκρατίας το 7% λέει ότι εμπιστεύεται πολύ τον Τσίπρα και το 38% αρκετά.

Επίσης, η δημοσκόπηση έθεσε ερώτημα και για την απόδοση της αντιπολίτευσης, με τους πολίτες να δηλώνουν σε ποσοστό 54% πως θεωρούν ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να προσφέρει εναλλακτική κυβερνητική προοπτική. Το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ πέφτει στο 11%, από 14% τον Ιούνιο. «Κανένα» απαντά το 54%, μία μονάδα ψηλότερα από τον Ιούνιο.