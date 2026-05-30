Ειδήσεις | Ελλάδα

Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ.

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα , Σάββατο 30 Μαΐου, τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με στόχο τη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής.

Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.

Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών τουλάχιστον τριάντα ημερών.

Μέχρι τώρα, η ποινή για μη κατοχή εισιτηρίου ανερχόταν σε 72 ευρώ για το κανονικό και 30 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο.

Η σχετική υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί τον νόμο 5290/2026, που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 28 Μαΐου και έχει ισχύ από σήμερα 30 Μαΐου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Buy in May and stay» – Το ισχυρότερο δίμηνο της τριετίας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

ΕΚΤΕΡ: Ανεκτέλεστο 200 εκατ., νέες mega συμβάσεις και πτυχίο – «Βλέπει» τζίρο 300 εκατ. και ebitda margin 15%

Τσάφος: Γιατί η Ελλάδα είναι φθηνότερη στο ρεύμα από γειτονικές χώρες – Τα δύο κρίσιμα «ατού»

tags:
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
Πρόστιμα
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider