DW: Μία «χαμένη γενιά» στη Βρετανία λόγω ανεργίας;

Στην «αφάνεια» οι νέοι 16 έως 24 ετών, σύμφωνα με νέα έρευνα – 6 στους 10 δεν έχουν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους. Ο Στάρμερ δέχεται έντονη κριτική για την πολιτική του.

Αλήθεια, τι σημαίνει να είσαι «χαμένη γενιά»; Ο όρος έγινε ευρύτερα γνωστός από τον Έρνεστ Χέμινινγουεϊ, ο οποίος χαρακτήριζε τότε μια γενιά αποπροσανατολισμένη, χωρίς κάποια κατεύθυνση. Και έτσι έμεινε η ονομασία για μια γενιά ανθρώπων που γεννήθηκαν από το 1883 έως το 1900.

Θα μπορούσε άραγε, μετά από 100 χρόνια πια, να χρησιμοποιούμε κάτι αντίστοιχο και για την αμφιλεγόμενη Gen Z, για νέους που είναι τώρα 16 έως 24 ετών;

Όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα της έκθεσης-ορόσημο του Άλαν Μίλμπερν, πρώην υπουργού επί Τόνι Μπλερ, η οποία συντάχθηκε έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης Στάρμερ. Λίγες μόλις ημέρες πριν, επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο νέοι άνθρωποι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, εργασίας ή κατάρτισης, ο μεγαλύτερος αριθμός των τελευταίων 12 ετών στη Μεγάλη Βρετανία.

Μάλιστα, όπως τονίζεται, αναμένεται να αυξηθεί σε 1,25 εκατομμύρια μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. Το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και χαρακτηριστικό που έχει δώσει συγκεκριμένο όνομα σε αυτή την ομάδα ανθρώπων, το ακρωνύμιο Neets: not in education, employment or training.

Λιγοστές θέσεις εργασίας για μια «γενιά υποανάπτυκτη»

«Οι ευκαιρίες καριέρας για τους νέους ανθρώπους δεν αυξάνονται, συρρικνώνονται», γράφει ο Μίλμπερν, γι’ αυτό κάνει λόγο για κίνδυνο μιας «χαμένης γενιάς». Είναι αλήθεια ότι πολλά βρετανικά ρεπορτάζ αφιερώνονται στους ανθρώπους που στέλνουν δεκάδες, καμιά φορά εκατοντάδες, αιτήσεις για δουλειά, λαμβάνοντας μόνο κοφτές απορρίψεις, χωρίς περαιτέρω επεξήγηση.

Ο ακριβής λόγος του φαινομένου αυτού δεν είναι ξεκάθαρος - ακόμη και μετά τη δημοσίευση της έκθεσης. Λόγω των επαναλαμβανόμενων οικονομικών κρίσεων των τελευταίων ετών, της πανδημίας, της προσαρμογής των νέων στα κινητά και, από την πλευρά των εργοδοτών, του υψηλού κόστους των νέων εργαζομένων, διαμορφώνεται ωστόσο η εικόνα για το γενικότερο πρόβλημα.

Ενώ και οι ψυχολογικοί παράγοντες αναφέρονται ως βασικοί για τους Neets, οι οποίοι χαρακτηρίζονται επίσης ως «γενιά του υπνοδωματίου», καθώς δεν βγαίνουν από αυτό ούτε για δουλειά ούτε καν για ανθρώπινη συναναστροφή. Και μπορεί να μην αναδεικνύεται εντόνως στην έκθεση, όμως αποδεδειγμένα η Τεχνητή Νοημοσύνη, το γνωστό σε όλους AI, έχει μειώσει τις θέσεις πρακτικής άσκησης.

Μια γενιά που μεγάλωσε μέσα στην τεχνολογία, μαθαίνοντας ότι είναι το κλειδί του μέλλοντος, το οποίο τελικά κλείδωσε μόνο του την πόρτα και τους άφησε απ’ έξω.

Κριτική σε Στάρμερ για ένα κόστος ανεργίας που δεν είναι βιώσιμο

Όλα αυτά, αναμφίβολα, δεν ζημιώνουν μόνο αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Η απουσία από την εκπαίδευση, την εργασία ή την κατάρτιση ζημιώνει το κράτος με ένα υπέρογκο κόστος, που ξεπερνά εκείνο που δαπανά η Αγγλία ετησίως για την εκπαίδευση. Στα 125 δισεκατομμύρια λίρες υπολογίζεται το συνολικό κόστος για τη βρετανική οικονομία.

