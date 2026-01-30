Iσχυρά περιθώρια, επαναλαμβανόμενα έσοδα και στρατηγική παρουσία σε Ελλάδα και ώριμες ευρωπαϊκές αγορές περιλαμβάνουν τα σχέδια της Comsys.

Σε τρεις διακριτούς πυλώνες ανάπτυξης ποντάρει η Comsys για την περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών της τα επόμενα χρόνια, δρομολογώντας επενδύσεις ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ ετησίως για την εξέλιξη της τεχνολογίας της.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία καταστρώνει σχέδια εξωστρέφειας, με στόχο την επέκταση της δραστηριότητάς της σε ώριμες και υψηλής αξίας αγορές του εξωτερικού, και συγκεκριμένα στη Σκανδιναβία και την Κεντρική Ευρώπη, με έμφαση στη Γερμανία και την Αυστρία.

Έμφαση στον ιδιωτικό τομέα

Ο πρώτος πυλώνας αφορά την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, όπου η Comsys σχεδιάζει να αυξήσει τις απευθείας πωλήσεις της προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η στρατηγική εστιάζει σε έργα που αφορούν τόσο υφιστάμενα συστήματα ενός οργανισμού όσο και εξατομικευμένες λύσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την αρχή, με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών και σταθερών, επαναλαμβανόμενων εσόδων. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει συστηματικά και σε πωλήσεις, μέσα από συνεργασίες και μοντέλα co-selling με στρατηγικούς εταίρους.

Δημόσιος τομέας και low-code μετασχηματισμός

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της παρουσίας της Comsys στον ελληνικό Δημόσιο, με αιχμή την πρόταση για AI-assisted low-code ανάπτυξη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πλατφόρμα Jaggle.eu, η οποία αξιολογείται ήδη από δημόσιους φορείς, με στόχο να λειτουργήσει ως εργαλείο επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το χαρτοφυλάκιο λύσεων χαμηλού κώδικα (low-code) που έχει αναπτύξει άλλωστε η εταιρεία απαντά τόσο στην έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού όσο και στην ανάγκη ταχύτερης υλοποίησης σύνθετων έργων πληροφορικής, με χρόνους ανάπτυξης που μπορούν να είναι έως και 90% ταχύτεροι σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως επεσήμανε o ιδρυτής και πρόεδρος της Comsys, B. Γαλάκος, σε χθεσινή συνάντηση με δημοσιογράφους.

Η στρατηγική περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευση στελεχών του Δημοσίου και ενεργή συμμετοχή επιχειρησιακών χρηστών στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Στόχος της εταιρείας είναι να λειτουργήσει ως στρατηγικός τεχνολογικός εταίρος για φορείς του Δημοσίου, περιορίζοντας το τεχνολογικό χρέος που δημιουργείται από κλειστές πλατφόρμες.

Ερωτηθείς για τα μελλοντικά σχέδια η διοίκηση δεν απέκλεισε και κινήσεις εξαγορών ή στρατηγικών συνεργασιών (M&A), υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτές αφορούν στρατηγικό επενδυτή που προσφέρει προστιθέμενη αξία και όχι απλώς χρηματοοικονομική ενίσχυση. Σημειωτέον ότι στην εταιρεία διατηρεί μετοχική συμμετοχή και το Elikonos Capital σε ποσοστό 25% και ορίζοντα εξόδου το 2028.

Διεθνής επέκταση σε ώριμες αγορές

Tρίτο πυλώνα ανάπτυξης για την Comsys αποτελεί και η επέκταση της παρουσίας της στο εξωτερικό, με τη Σουηδία να λειτουργεί ως βάση για την αγορά της Σκανδιναβίας και τη Γερμανία ως πύλη για την Κεντρική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, η απόφαση να κινηθεί σε ώριμες αγορές, θα υποστηριχτεί από την στρατηγική συνεργασία με διεθνή οργανισμό sales και business development, ώστε να εξασφαλίζεται η τοπική εμπορική παρουσία και η πρόσβαση σε enterprise πελάτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη σημαντικό μέρος των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από το εξωτερικό.

Ισχυρά μεγέθη και μακρά διαδρομή

Η Comsys ιδρύθηκε το 1989 και από το 2004 επικεντρώθηκε σε λύσεις Customer Experience (CX), αναπτύσσοντας συστήματα σε 22 χώρες. Διαθέτει σήμερα περισσότερα από 400 ενεργά συστήματα και περίπου 38.000 άδειες, με βασικό πελατολόγιο την ελληνική αγορά, αλλά και αυξανόμενη διεθνή παρουσία.

Από το 2019, η εταιρεία επεκτάθηκε δυναμικά και στον τομέα του λογισμικού low-code, επενδύοντας περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη της πλατφόρμας Jaggle.eu, αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια, χωρίς επιδοτήσεις. Πλέον το 37% των εσόδων επανεπενδύεται σταθερά σε Έρευνα και Ανάπτυξη, στοιχείο που αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη τεχνολογική στρατηγική της.

Για το 2025, όπως ανέφεραν τα στελέχη της, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 10,1 εκατ. ευρώ, με κέρδη προ φόρων 4,5 εκατ. ευρώ και λειτουργικό περιθώριο που αγγίζει το 65%, χάρη στο υψηλό ποσοστό επαναλαμβανόμενων εσόδων. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 42 εργαζομένους, με τον μέσο χρόνο παραμονής των εργαζομένων στην εταιρεία να φτάνει τα 16 χρόνια, γεγονός που της προσδίδει σημαντική οργανωτική και τεχνογνωσιακή μόχλευση.