Σήμερα η επιλογή Τραμπ για την ηγεσία της Fed

Σήμερα, τελικά το πρωί (σ.σ. τοπική ώρα) θα ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ το όνομα του υποψηφίου που θέλει να αναλάβει την ηγεσία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας --Federal Reserve, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαβεβαιώνει πως έχει επιλέξει «κάποιον πολύ καλό».

Aποφάσισε όπως φαίνεται να επιταχύνει τα πράγματα, καθώς μόλις μερικές ώρες νωρίτερα δήλωνε πως θα αποκάλυπτε την επιλογή του την επόμενη εβδομάδα. Ο ρεπουμπλικάνος είπε πως θα κάνει γνωστή την απόφασή του «αύριο το πρωί», μιλώντας στον Τύπο το βράδυ της Πέμπτης, προσερχόμενος στην avant-première ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ.

«Θα είναι κάποιος που νομίζω ότι θα κάνει καλή δουλειά», είπε κατά τη διάρκεια υπουργικού του συμβουλίου, επαναλαμβάνοντας την άποψή του πως τα επιτόκια είναι σήμερα «πολύ υψηλά, αφόρητα πολύ υψηλά». Είπε ακόμη πως σκόπευε να κάνει την ανακοίνωση έχοντας στο πλευρό του «τον Σκοτ και τον Χάουαρντ κι όλο τον κόσμο», αναφερόμενος στους υπουργούς Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Σημειώνεται πως η θητεία του απερχόμενου επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Ο Ρικ Ρίντερ, επικεφαλής επενδύσεων στο τμήμα παγκόσμιων ομολόγων της BlackRock, είναι το φαβορί τόσο στην Polymarket όσο και στην Kalshi, μπροστά από τρεις άλλους υποψηφίους για την προεδρία της Fed. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι είναι οι: Κέβιν Χάσετ, επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου· Κρίστοφερ Γουόλερ, διορισμένο από τον Τραμπ μέλος της Fed· και Κέβιν Γουορς, πρώην μέλος της Fed.

Υπενθυμίζεται πως η Fed αποφάσισε την Τετάρτη να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, αφού τα μείωσε τρεις φορές σε ισάριθμες συνεδριάσεις της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της στα τέλη του 2025.

Από την πλευρά του ο Τζερόμ Πάουελ εκτίμησε πως η ανεξαρτησία της Fed έχει εξυπηρετήσει καλά τους ανθρώπους. «Η νομισματική πολιτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να επηρεάσει την οικονομία με τρόπο που θα είναι πολιτικά χρήσιμος. Η αξιοπιστία της Fed θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί εάν χαθεί», προειδοποίησε.