Comsys: 10 εκατ. επένδυση για την ελληνική απάντηση στην επανάσταση του low-code

H νέα ελληνική πλατφόρμα Jaggler.eu, της Comsys, που βάζει την τεχνητή νοημοσύνη να γράφει κώδικα. Η επένδυση και τα σχέδια για την συνέχεια.

Την ελληνική απάντηση στην επανάσταση του low-code, μέσω επένδυσης 10 εκατ. ευρώ με ίδια κεφάλαια, δίνει η Comsys, η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά ψηφιακών τεχνολογιών τα τελευταία 36 χρόνια. Εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα Jaggler.eu δείχνει τον τρόπο της ανάπτυξης επιχειρηματικών εφαρμογών με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη (AI) στις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ καταστρώνει πλάνο εξωστρέφειας, με στόχο να επεκτείνει την διάθεση της πλατφόρμας και εκτός ελληνικών συνόρων.

Η νέα πλατφόρμα και η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς low code

Ειδικότερα, όπως ανέφεραν χθες τα στελέχη της εταιρείας, σε ενημερωτική εκδήλωση, η Comsys επένδυσε 10 εκατ ευρώ τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη της πλατφόρμας Jaggler.eu. Πρόκειται για μια μια low-code πλατφόρμα που βοηθά τις ομάδες που φτιάχνουν εφαρμογές να δουλεύουν πολύ πιο γρήγορα, καθώς δεν απαιτεί να γράφουν όλον τον κώδικα από την αρχή. Αντ αυτού προσφέρει έτοιμα εργαλεία και αυτοματισμούς που κάνουν τη δημιουργία λογισμικού πιο εύκολη και πιο γρήγορη. Μάλιστα απευθύνεται και σε εργαζόμενους που δεν έχουν υψηλού επιπέδου γνώσεις «συγγραφής» κώδικα, προσφέροντας τους την δυνατότητα να δημιουργήσουν εφαρμογές ή και να αναβαθμίσουν υφιστάμενα apps.

Με τον τρόπο αυτό η ελληνική εταιρεία εντάσσεται και επισήμως στην παγκόσμια αγορά low-code, no-code η οποία περιλαμβάνει εργαλεία που επιτρέπουν τη δημιουργία εφαρμογών με έτοιμα δοκιμά στοιχεία, drag-and-drop λειτουργίες και αυτοματισμούς. Σημειωτέον ότι η παγκόσμια αγορά low-code development αναπτύσσεται με ρυθμούς 20% ετησίως και σύμφωνα με εκτιμήσεις της Gartner, το προηγούενο έτος ξεπέρασε τα 30 δισ. δολάρια με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για 50 δισ. έως το 2028–2030. Μεταξύ των μεγάλων του χώρου περιλαμβάνονται εταιρείες όπως η Microsoft (Power Apps), OutSystems, Mendix, Salesforce Lightning, ServiceNow.

Τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της εν λόγω αγορά επεσήμαναν και τα στελέχη της Comsys, τονίζοντας μάλιστα ότι η νεά πλατφόρμα έχει βρει τους πρώτους πελάτες - το Jaggle.eu χρησιμοποιείται ήδη από 7-8 πελάτες της Comsys - από τους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Διατίθεται δε τόσο εταιρικές ομάδες ανάπτυξης εφαρμογών όσο και ως υπηρεσία εφαρμογών κατά παραγγελία, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Comsys.

«Το Jaggler.eu δεν υπολείπεται σε λειτουργικότητα των κορυφαίων παγκοσμίως low-code πλατφορμών, ενώ στα βασικά πλεονεκτήματα του είναι η εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή με την οποία διατίθεται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Γαλάκος, ιδρυτής και πρόεδρος της Comsys. Σύμφωνα με τον ίδιο δε, η Jaggle.eu αξιοποιεί εργαλεία και πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης (AI), επιταχύνοντας κατά πολύ το παραγόμενο έργο και ολοκληρώνοντας μέσα σε μερικές ώρες την ανάπτυξη εφαρμογών.

Η μακρά πορεία της Comsys και τα σχέδια για την συνέχεια

Όσο για τα επόμενα βήματα της Comsys περιλαμβάνουν τη διάθεση του Jaggler.eu και εκτός των ελληνικών συνόρων με τα στελέχη της επιχείρησης να εκτιμούν ότι η ζήτηση θα είναι τέτοια που θα καταφέρουν να κάνουν απόσβεση της επένδυσης την επόμενη τριετία.

Να θυμίσουμε ότι η Comsys είναι παρούσα στην ελληνική αγορά πληροφορικής τα τελευταία 36 χρόνια. Ξεκινώντας με την ανάπτυξη λογισμικού για κάθετες αγορές πέρασε το 2004 σε λύσεις για contact centers και για εξυπηρέτηση πελατών. Μέχρι σήμερα έχει εγκαταστήσει 400 συστήματα σε 22 χώρες, ενώ το 2024 έκλεισε με έσοδα της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ με τη λειτουργική κερδοφορία να διαμορφώνεται στα 2,5 εκατ. ευρώ.