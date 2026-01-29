Τεχνολογία

Προβλήματα στο δίκτυo της Nova - Αποκαθίστανται σταδιακά

Xιλιάδες συνδρομητές δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ή να λάβουν κλήσεις, αλλά και να συνδεθούν στο διαδίκτυο.

Τελευταία ενημέρωση 15.21

Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τις τελευταίες ώρες χρήστες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της Nova σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο ιστότοπος downdetector.com, κατέγραψε χιλιάδες αναφορές χρηστών του δικτύου της Nova, οι οποίοι αδυνατούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κινητή, σταθερή τηλεφωνία αλλά και σύνδεση στο διαδίκτυο

Kατόπιν επικοινωνίας του insider.gr με την εταιρία, επιβεβαιώθηκε πως πράγματι παρουσιάστηκαν ζητήματα στο δίκτυο υποδομών κινητής τηλεφωνίας που επηρέασαν την σταθερή και την κινητή τηλεφωνία, με το μεγαλύτερο μέρος τους να αποκαθίσταται σταδιακά.

Σύμφωνα με το downdetector, τα πιο συχνά αναφερόμενα προβλήματα που αναφέρθηκαν αφορούσαν στο 88% την κινητή τηλεφωνία, το 7% την σταθερή τηλεφωνία και 4% το διαδίκτυο.

