Πού και πότε ανοίγει το πρώτο εργοστάσιο αυτοκινήτων με ρομπότ εργαζόμενους

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν ανθρωποειδή ρομπότ για να αναλάβουν περισσότερες εργασίες στα εργοστάσια

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν ανθρωποειδή ρομπότ για να αναλάβουν περισσότερες εργασίες στα εργοστάσια. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται στα πρόθυρα ενός ριζικού μετασχηματισμού του εργατικού δυναμικού, καθώς η κούρσα της βιομηχανίας προς πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές συναρμολόγησης σηματοδοτεί έναν θεμελιώδη επαναπροσδιορισμό της εργοστασιακής εργασίας.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αγωνίζονται για την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου αυτοκινήτων όπου ρομπότ, όχι άνθρωποι, θα χειρίζονται κάθε εργασία, από τη συγκόλληση έως τον τελικό έλεγχο. Το όραμα ενός πλήρως αυτοματοποιημένου «σκοτεινού εργοστασίου» δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία, αλλά ένας συγκεκριμένος στόχος για την επόμενη δεκαετία, με τους μεγάλους κατασκευαστές να το αντιμετωπίζουν ως το επόμενο ανταγωνιστικό σύνορο.

Καθώς αποκαλύπτονται τα τελευταία έργα, είναι σαφές ότι το πρώτο εργοστάσιο αυτοκινήτων στον κόσμο που θα κατασκευάζει τα αυτοκίνητα αποκλειστικά από ρομπότ δεν είναι ένα μακρινό όνειρο, αλλά ένας βιομηχανικός διαγωνισμός που έχει ήδη ξεκινήσει, αναφέρει το Automotive News Europe. Η Hyundai Motor έχει δεσμευτεί να εγκαταστήσει ανθρωποειδή ρομπότ στα εργοστάσιά της, βασιζόμενη στη σειρά Atlas της Boston Dynamics και τοποθετώντας αυτά τα μηχανήματα ως συνεργάτες που θα μπορούν τελικά να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της γραμμής παραγωγής.

Η Hyundai σχεδιάζει ήδη να αναπτύξει ανθρωποειδή ρομπότ της Boston Dynamics στο εργοστάσιό της στην Τζόρτζια από το 2028. Το ανθρωποειδές ρομπότ Atlas, που παρουσιάστηκε στην έκθεση CES 2026, αποτελεί ένα πρωτοποριακό άλμα στην καινοτομία της ρομποτικής, σχεδιασμένο για βιομηχανικές εφαρμογές. Ως ανθρωποειδές γενικής χρήσης, το Atlas έχει κατασκευαστεί για να ενσωματώνεται με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας την ευελιξία προσαρμογής καθώς εξελίσσονται οι επιχειρηματικές ανάγκες, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και την προβλεψιμότητα, ανακοίνωσε η Hyundai.

Το Atlas μειώνει το ανθρώπινο σωματικό φορτίο εκτελώντας εργασίες υψηλότερου κινδύνου, θέτει τις βάσεις για την εμπορευματοποίηση των ρομπότ και το συνεργατικό περιβάλλον ανθρώπου-ρομπότ. Το πρωτότυπο Atlas χρησιμεύει ως ερευνητικό μοντέλο, δοκιμάζοντας βασικές δυνατότητες απαραίτητες για μελλοντικά προϊόντα. Εξοπλισμένο με προηγμένες περιστροφικές αρθρώσεις και αισθητήρες, μπορεί να πλοηγηθεί σε πολύπλοκα βιομηχανικά περιβάλλοντα, να εκτελέσει επαναλαμβανόμενες εργασίες και να αξιοποιήσει τη μάθηση που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να προσαρμοστεί γρήγορα σε νέους ρόλους.

Ο μηχανικός σχεδιασμός του επιτρέπει τη δυναμική κίνηση, διασφαλίζοντας ότι μπορεί να λειτουργεί σε χώρους που παραδοσιακά είναι κατάλληλοι για ανθρώπους. Με 56 βαθμούς ελευθερίας (DoF), με πλήρως περιστροφικές αρθρώσεις, και χέρια ανθρώπινης κλίμακας με απτική ανίχνευση, έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται απαιτητικές εργασίες αυτόνομα. Υποστηρίζει μια σειρά εφαρμογών, όπως η αλληλούχιση υλικών, η συναρμολόγηση και η φροντίδα μηχανημάτων, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη συνεργασία σε κοινόχρηστους χώρους εργασίας.

Ο όμιλος θα επεκτείνει σταδιακά την ανάπτυξη των ρομπότ Atlas μέσω επικύρωσης ανά διεργασία. Από το 2028, το Atlas θα εισαχθεί σε διαδικασίες με αποδεδειγμένα οφέλη για την ασφάλεια και την ποιότητα, όπως η αλληλουχία εξαρτημάτων. Μέχρι το 2030, οι εφαρμογές θα επεκταθούν στη συναρμολόγηση εξαρτημάτων και, με την πάροδο του χρόνου, το Atlas θα αναλαμβάνει επίσης εργασίες που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις, βαριά φορτία και άλλες πολύπλοκες λειτουργίες - εξασφαλίζοντας ασφαλέστερα εργασιακά περιβάλλοντα για τους εργαζομένους στο εργοστάσιο. Καθώς η απόδοσή του επικυρώνεται, ο όμιλος στοχεύει στην προοδευτική κλιμάκωση της υιοθέτησής του σε ολόκληρες εγκαταστάσεις παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ