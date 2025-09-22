Τα δυνατά και αδύναμα σημεία της Ελλάδας στην καινοτομία

Στην 42η θέση του Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας, μεταξύ 139 χωρών, κατατάσσεται η Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO)

Στην 42η θέση του Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας, μεταξύ 139 χωρών, κατατάσσεται η Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Σε επίπεδο χωρών υψηλού εισοδήματος, η χώρα βρίσκεται στην 39η θέση, ενώ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο καταλαμβάνει την 28η θέση μεταξύ 39 οικονομιών.

Η πορεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια δείχνει σχετική σταθερότητα: το 2020 βρέθηκε στην 43η θέση, το 2021 στην 47η, το 2022 στην 44η, το 2023 στην 42η, το 2024 στην 45η και φέτος επανήλθε στην 42η.

Δυνατά χαρτιά: Εκπαίδευση και έρευνα

Το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας εντοπίζεται στον τομέα του ανθρώπινου κεφαλαίου και της έρευνας, όπου η Ελλάδα καταλαμβάνει την 29η θέση. Ξεχωρίζουν οι κορυφαίες διεθνώς επιδόσεις στο προσδόκιμο της σχολικής φοίτησης και στην εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου η χώρα βρίσκεται στην 1η θέση παγκοσμίως. Επίσης, σημαντικές είναι οι επιδόσεις στις επιστημονικές δημοσιεύσεις (18η θέση) και στον αριθμό ερευνητών ανά εκατομμύριο πληθυσμού (19η θέση).

Σημαντικά θετικά αποτελέσματα καταγράφονται και στις δημιουργικές εκροές (40ή θέση), στις υποδομές (41η θέση) και στη γνώση και τεχνολογία (43η θέση).

Αδύναμα σημεία: Θεσμοί και επιχειρηματικότητα

Αντιθέτως, η Ελλάδα εμφανίζει χαμηλές επιδόσεις στους τομείς που σχετίζονται με το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ειδικότερα, καταλαμβάνει την 65η θέση στην επιχειρηματική εξειδίκευση, την 60ή θέση στους θεσμούς και την 57η θέση στην αγορά.

Αξιοσημείωτα αδύνατα σημεία εντοπίζονται στη συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας στην έρευνα και ανάπτυξη (107η θέση), στην ανάπτυξη clusters (125η θέση), καθώς και στον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου (102η θέση).

Συμπερασματικά, η φετινή κατάταξη δείχνει ότι η Ελλάδα έχει ισορροπία ανάμεσα σε εισροές και εκροές καινοτομίας, καθώς κατατάσσεται 42η και στις δύο κατηγορίες. Ωστόσο, η χώρα δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα κορυφαία παγκοσμίως cluster καινοτομίας.