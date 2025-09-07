Εντατικοί χρήστες αλλά και επιφυλακτικοί απέναντι στην AI οι Έλληνες

Η κοινωνική εικόνα της ΤΝ «θολώνει», όμως η χρήση της ανεβαίνει σταθερά, με τους μισούς και πλέον Έλληνες να την χρησιμοποιούν ειδικά στην εργασία τους. Τι δείχνει νέα έρευνα.

Συνειδητοποιημένοι ως προς την αναγκαιότητα εξοικείωσης με την τεχνητή νοημοσύνη φαίνονται όλο και περισσότεροι Έλληνες, οι οποίοι δοκιμάζουν και χρησιμοποιούν τα εργαλεία της. Την ίδια στιγμή βέβαια, ο σκεπτικισμός απέναντι στην επίδραση που μπορεί να έχει η ευρεία υιοθέτηση της, στην τομέα της εργασίας, δεν σταματά, ακόμα και στους εξοικειωμένους.

Τα παραπάνω προκύπτουν από πρόσφατη πανελλαδική έρευνα της Focus Bari, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1007 ατόμων για λογαριασμό της εταιρείας Yuboto.

Αισθητή αύξηση της χρήσης μέσα σε έναν χρόνο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής, την τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούν περισσότεροι από έναν στους 2 Έλληνες. Συγκεκριμένα το 60% των ερωτηθέντων απάντησε ότι χρησιμοποιεί κάποιο εργαλείο ΑΙ, ποσοστό αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες έναντι προηγούμενης σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2024. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι οι χρήστες ΑΙ τον Φεβρουάριο του 2024 έφταναν μόλις το 30% ενώ τον Ιούλιο του 2023 το αντίστοιχο ποσοστό όσων δήλωναν ότι χρησιμοποιούν έστω και ένα εργαλείο ΤΝ ήταν μόλις 21%.

Μεταξύ των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, το πιο δημοφιλές παραμένει το ChatGPT με το 40% των Ελλήνων να το χρησιμοποιεί.

Ο σκεπτικισμός παραμένει

Παρά την εξοικείωση τους με το AI βέβαια, ο σκεπτικισμός γύρω από την εν λόγω τεχνολογία και τον αντίκτυπό της παραμένει. Για την ακρίβεια σχεδόν ένας στους 2 Έλληνες, ήτοι το 47% εκτιμά ότι ο αντίκτυπος του ΑΙ δεν είναι ούτε θετικός ούτε αρνητικός, με το 29% να δηλώνει ότι είναι περισσότερο αρνητικός και μόλις το 17% να έχει θετική άποψη.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Νοέμβριο τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 49% για ουδέτερο αντίκτυπο, 25% θετικό αντίκτυπο και 17% αρνητικό.

Μεγαλύτερο ποσοστό ωστόσο πιστεύει στα οφέλη που μπορεί να φέρει στον τομέα της εργασίας με το 58% των συμμετεχόντων στην έρευνα να απαντά ότι η χρήση και η γνώση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βελτιώσει τις επαγγελματικές του προοπτικές είτε σε μεγάλο βαθμό (45%) είτε σε κάποιον βαθμό (13%). Ωστόσο το 34% δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση.

Επιφυλακτικότεροι, εμφανίζονται ωστόσο οι Έλληνες όσον αφορά στην αντικατάσταση των εργαζόμενων από την τεχνητή νοημοσύνη. Το 47% απάντησε ότι πιστεύει ότι το ΑΙ θα μπορούσε να αντικαταστήσει την εργασία του στο μέλλον, με ένα 35% να απαντά ότι ανησυχεί πολύ, ενώ το 46% εκτιμά ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό.

Προτιμούν… «εκπρόσωπο»

Η έρευνα επικεντρώθηκε ωστόσο και στο θέμα της χρήσης φωνητικών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, το αποκαλούμενο και Voice AI ή τηλεφωνικοί agents.

Τα αποτελέσματα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην είναι ενδεικτικά καθώς πολλοί δείχνουν να μπερδεύουν το Voice AI που συναντούν μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης με τα παλαιότερα αυτοματοποιημένα IVR συστήματα που ζητούσαν απεγνωσμένα «εκπρόσωπο» να τους εξυπηρετήσει καλύτερα. Συγκεκριμένα σχεδόν δύο στους τρεις ισχυρίζονται πως έχουν έρθει σε επαφή με το VOICE AI προφανώς σε σύγχυση με συστήματα φωνητικής πύλης/IVR.

Σύμφωνα με την έρευνα, το κοινό χωρίζεται σε θετικούς ή θετικούς υπό προϋποθέσεις – σε ουδέτερους και αρνητικούς με τα ποσοστά της κάθε κατηγορίας να διαμορφώνονται σε 22% (όσων δηλώνουν άνετα ή πολύ άνετα στο να μιλούν μέ μια τεχνητή νοημοσύνη αντί για έναν άνθρωπο) σε 35% αυτών που δηλώνουν ουδέτερο συναίσθημα και σε 41% όσων δηλώνουν ότι αισθάνονται «όχι πολύ άνετα ή καθόλου άνετα».

Αντίστοιχα μόλις το 6% δηλώνει ότι ένας Voice AI agent μπορεί να εξυπηρετήσει ή να διαχειριστεί μια τηλεφωνική συνομιλία το ίδιο αποτελεσματικά με έναν άνθρωπο. Ωστόσο το 29% πιστεύει ότι μπορεί να είναι το ίδιο αν πρόκειτια για απλά θέματα ή σύντομες συνομιλίες.

Αντίστοιχο ποσοστό δηλώνει ότι εξαρτάται από την περίσταση ή δεν έχει γνώμη ενώ ένα 31% παραμένει αρνητικό από πεποίθηση δηλώνοντας ότι προτιμά να επικοινωνεί με άνθρωπο.

Παρόλα αυτά στην ερώτηση «πως θα χαρακτηρίζατε τη χρήση Voice AI στο τηλέφωνο στο μέλλον;» το 25% δηλώνει ότι είναι αναγκαίο κακό, το 32% την αντιμετωπίζει ως αναπόφευκτη συνθήκη και το 21% την χαρακτηρίζει επικίνδυνη αναπόφευκτη. Μόλις το 7% την χαρακτηρίζει καινοτόμα και χρήσιμη και ένα ακόμα 15% σημειώνει ότι θα επικρατήσει και θα την αγαπήσει ο κόσμος.