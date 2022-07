Ξαναμοιράζεται η «τράπουλα» στην εγχώρια αγορά των smartphones

Οι νέοι κατασκευαστές, οι πρωταγωνιστές και οι προκλήσεις.

Το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων μεγάλων κατασκευαστών κινητών τηλεφώνων συγκεντρώνει η Ελλάδα, με τα νέα δεδομένα να προοικονομούν ότι η εγχώρια αγορά smartphones, θα μπορούσε να πάψει να αποτελεί ένα «παιχνίδι για λίγους» στο άμεσο μέλλον. Οι νέες αφίξεις είναι πολυάριθμες και συνδυάζονται με ενδυνάμωση της παρουσίας των ήδη εδραιωμένων κατασκευαστών αλλά και με μια αλλαγή στην συμπεριφορά των χρηστών, οι οποίοι δαπανούν όλο και περισσότερα χρήματα για την αγορά μιας συσκευής.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις να κινούνται ανοδικά από άποψη αξίας πωληθέντων συσκευών, αλλά να επιβραδύνονται από άποψη πωληθέντων τεμαχίων, δεδομένου ότι πολλοί χρήστες ανανέωσαν το κινητό τους εν μέσω πανδημικής κρίσης. Η πτώση του αριθμού των πωληθέντων συσκευών και η άνοδος της αξίας των πωληθέντων συσκευών είναι ήδη αισθητή, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Θα μπορούσε όμως να φέρει πρόσθετες ανακατατάξεις, εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων, των ελλείψεων των πρώτων υλών αλλά και των προσκομμάτων στις μεταφορές.

Να θυμίσουμε ότι την χρονιά που μας πέρασε πουλήθηκαν στην χώρα μας περί τα 1,9 εκατ συσκευές, 6,5% περισσότερες από τις 1,784 εκατ. συσκευές που πουλήθηκαν το 2020. Την ίδια στιγμή ωστόσο η αξία των πωληθέντων συσκευών έφτασε τα 630 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση άνω του 20% σε σχέση με τα 523 εκατ. ευρώ του 2020.

Από αυτές τις συσκευές που πουλήθηκαν το 2021, την μερίδα του λέοντος πούλησε η Samsung, συγκεντρώνοντας το 39% της ελληνικής αγοράς, ακολούθησε η Xiaomi, με μερίδιο αγοράς 36%, η Apple με μερίδιο αγοράς 10%, οι Real me και Ηuawei οι οποίες συγκέντρωσαν το 3% της αγοράς των πωληθέντων συσκευών και η TCL-Alcatel με μερίδιο αγοράς της τάξης του 2,5%.

Λίγο διαφορετική ήταν ωστόσο η αντίστοιχη πεντάδα με βάση την αξία των πωληθέντων συσκευών. Παρότι την πρωτοκαθεδρία διατήρησε η Samsung συγκεντρώνοντας το 39% της αγοράς, στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Apple η οποία πουλώντας το 10% του συνόλου των συσκευών κατάφερε να συγκεντρώσει το 31% του συνολικού τζίρου των smartphones. Ακολούθησε η Xiaomi συγκεντρώνοντας το 25% της αξίας των πωληθέντων συσκευών και την πεντάδα έκλεισαν οι real me και TCL-Alcatel με τα μερίδιά τους από άποψη αξίας να κυμαίνονται μεταξύ 3% και 2,5% αντίστοιχα.

Οι νέες αφίξεις

Τα παραπάνω βέβαια μερίδια θα μπορούσαν να αλλάξουν αισθητά, αρχής γενομένης του 2022, δεδομένης της εμφάνισης δύο νέων μεγάλων κατασκευαστών στην εγχώρια αγορά, οι οποίοι παγκοσμίως συγκεντρώνουν μεγάλο μερίδιο από την πίτα. Ο λόγος για τις Oppo και Vivo, οι οποίες τοποθετούνται από φέτος στα ράφια των Ελλήνων retailers και καταστρώνουν μέσω του ελληνικού τους γραφείου σχέδια για την ενδυνάμωση της παρουσίας τους.

Να θυμίσουμε ότι το ντεμπούτο της στην χώρα μας κάνει από Δευτέρα, η Oppo, ο δεύτερος μεγαλύτερο παίκτης της κινεζικής αγοράς και ο τέταρτος μεγαλύτερος παίκτης παγκοσμίως από άποψη πωληθέντων συσκευών. Η κινεζική εταιρεία κάνει την αρχή με τρία νέα smartphones - τα Reno7 Lite 5G και Α96, που εντάσσονται στην χαμηλή και μεσαία κατηγορία, αλλά και την περίφημη ναυαρχίδα της κινεζικής εταιρείας, Find X5 Pro, που ανήκει στις premium συσκευές τόσο από άποψη χαρακτηριστικών όσο κι από άποψη τιμής. Στόχος της είναι ωστόσο, όπως επεσήμαναν τα στελέχη της σε πρόσφατη παρουσίαση, να δημιουργήσει ένα πλήρες portfolio συσκευών μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023, φέρνοντας τόσο smartphones που λανσάρονται στη διεθνή αγορά και μάλιστα την ίδια στιγμή, όσο και άλλες έξυπνες συσκευές που έχει στο χαρτοφυλάκιό της.

Σημειωτέον ότι η έλευση της Oppo στην ελληνική αγορά φημολογούνταν τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο ο κορονοϊός και οι αρρυθμίες που έφερε στην διαθεσιμότητα και τις παραδόσεις των συσκευών ανέβαλε προσωρινά τα σχέδια της. Πλέον, έχοντας προχωρήσει στην σύσταση τοπικού γραφείου κι έχοντας διασφαλίσει το στοκ της, τα προϊόντα της θα διατίθεται μέσω του διανομέα Smart for All από όλους τους μεγάλους retailers (Κωτσόβολος, Πλαίσιο, Public, Media Markt, Γερμανός, Electro Net, Euronics, Welcom Stores, You.gr) και από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών (Cosmote, Vodafone, Wind), ενώ το after sales service αναλαμβάνει η Smartec. Τα σχέδια της για την χώρα μας μάλιστα, δεν περιορίζονται στην Ελληνική αγορά αφού το ελληνικό γραφείο της Oppo θα αποτελεί την έδρα της εταιρείας για ακόμα δέκα χώρες στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, όπως η Κροατία (που θα είναι και η πρώτη χώρα από το επόμενο κύμα λανσαρισμάτων), η Κύπρος, η Σλοβενία, η Σερβία, η Βουλγαρία κ.α. Με την βοήθεια και του ελληνικού γραφείου, η εταιρεία θα στοχεύσει αρχικά στην αύξηση του brand awareness της στην Βαλκανική αγορά και στην σταδιακή διεύρυνση των μεριδίων της, ώστε να προσεγγίσουν δυνητικά τα μερίδια που καταγράφει σε διεθνές επίπεδο.

Η Oppo βέβαια δεν είναι το μόνο νέο brand που προσκαλεί τους καταναλωτές να το ανακαλύψουν. Παρoύσα στην Ελλάδα δήλωσε πριν από λίγες εβδομάδες και η Vivo, μιας εκ των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως η οποία κατάφερε το 2021 να συγκεντρώσει μερίδιο αγοράς της τάξης του 9%, στις 60 αγορές στις οποίες και δραστηριοποιείται. Σημειωτέον ότι η Vivo κατέχει την πρώτη θέση στην κινεζική αγορά από άποψη πωληθέντων τεμαχίων, ενώ στην περίπτωση των 5G smartphones ανέρχεται στο 12,9% παγκοσμίως.

Η αρχή στην ελληνική αγορά θα γίνει με τέσσερις συσκευές οι οποίες απευθύνονται στο νεανικό κοινό και ανήκουν στα entry και midrange στρώματα της αγοράς. Ο λόγος για τα V23 και Υ76 δύο μοντέλα που υποστηρίζουν 5G και στην περίπτωση της Ευρώπης κοστίζουν πάνω από 300 ευρώ καθώς και για τα οικονομικότερα Y33s και Y01, των οποίων η τιμή κυμαίνεται από 140 έως 180 ευρώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στη συνέχεια βέβαια και η γκάμα της Vivo θα εμπλουτιστεί περαιτέρω, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πολύ σύντομα θα συστήσει στους Έλληνες χρήστες και την πρώτη high end συσκευή της, η οποία θα προσφέρει υψηλή τεχνολογική καινοτομία σε τιμή άνω των 1.000 ευρώ. Οι διαθέσιμες συσκευές δε, ενδέχεται να εμπλουτιστούν περαιτέρω αν σκεφτεί κανείς ότι στόχος της Vivo είναι να κερδίσει το 10% της ελληνικής αγοράς smartphones, την επόμενη διετία.

Οι άλλοι παίκτες και οι προκλήσεις

Οι προανεφερθείσες αφίξεις αναμένεται να πυροδοτήσουν τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά η οποία τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από έντονη συγκέντρωση δεδομένου ότι το 90% των πωληθέντων συσκευών πηγαίνει σε 4 κατασκευαστές την ώρα που παγκοσμίως 5 κατασκευαστές συγκεντρώνουν μερίδιο της τάξης του 70%.

Ακόμα κι αν Samsung και Apple διατηρήσουν τα υψηλά ποσοστά τους και την πρωτιά τους στην premium κατηγορία συσκευών, δεδομένου ότι έχουν πλέον εδραιώσει την θέση τους στην συνείδηση των καταναλωτών, στις λοιπές θέσεις της χρυσής πεντάδας θα μπορούσαμε να δούμε ανατροπές είτε λόγω των Oppo και Vivo είτε λόγω των λοιπών κατασκευαστών που «ακονίζουν ήδη τα ξίφη τους» για την μάχη. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται οι Xiaomi και realme δύο εταιρείες που έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια διευρύνοντας κατά πολύ το μερίδιό τους, μετά και το κενό που άφησε η Huawei καθώς και η Honor και η TCL.

Ο ανταγωνισμός ωστόσο, ενδέχεται να αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση, μετά και τις ανατιμήσεις που παρατηρούνται στην ενέργεια και σε βασικά αγαθά και οι οποίες συρρικνώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.