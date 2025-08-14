Ειδήσεις | Ελλάδα

Στάχτη 101.000 στρέμματα στις πυρκαγιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Αχαΐα – Δορυφορικές εικόνες

42.466 στρέμματα στη Χίο. 22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο. 26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα. 9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα.

Στάχτη έγιναν 100.995 στρέμματα από τις καταστροφικές φωτιές που έπληξαν τη Χίο, τη Ζάκυνθο, την Πρέβεζα και την Αχαΐα, σύμφωνα τα δεδομένα από δορυφόρους που επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Δορυφορικά δεδομένα από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, που πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025, επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr αποκαλύπτοντας την έκταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στη Χίο, στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα και στην Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, είχαν καεί περίπου:

  • 42.466 στρέμματα στη Χίο
  • 22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο
  • 26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα
  • 9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα

Σήμερα, καλύτερη είναι η εικόνα των πύρινων μετώπων σε Ζάκυνθο, Φιλιππιάδα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη, ο οποίος ανέφερε ότι ενεργές παραμένουν εστίες φωτιάς σε Χίο και Πάτρα ενώ σε ύφεση βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες, στο Ξηροχώρι Ηλείας.

«Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο ενώ αυτή που μας απασχολεί περισσότερο είναι αυτή της Χίου» δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως τόνισε «ελπίζουμε με το πρώτο φως τα εναέρια μέσα να κάνουν ρίψεις και (σ.σ. σε συνδυασμό με) τη δουλειά που έκαναν οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της νύχτας η μέρα σήμερα να μην έχει σχέση με τις δύο προηγούμενες, όπου οι άνεμοι ήταν έντονοι», πρόσθεσε ο αξιωματικός της πυροσβεστικής.
Δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης από τις πυρκαγιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Αχαΐα – Πάνω από 100.000 στρέμματα στάχτηΔορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης από τις πυρκαγιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Αχαΐα – Πάνω από 100.000 στρέμματα στάχτηΔορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης από τις πυρκαγιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Αχαΐα – Πάνω από 100.000 στρέμματα στάχτηΔορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης από τις πυρκαγιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Αχαΐα – Πάνω από 100.000 στρέμματα στάχτη

