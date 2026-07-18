Έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων: Άνοιξε η πλατφόρμα, ποιοι κερδίζουν και τι να προσέξουν

Πού θα μπείτε, τι θα δείτε στην οθόνη, πότε συμφέρει. Τα μυστικά, οι παγίδες και οι κρυφοί όροι.

Άνοιξε η πλατφόρμα για την έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων. Για χιλιάδες οφειλέτες η νέα επιλογή μπορεί να αποδειχθεί η πρώτη πραγματική ανάσα μετά από χρόνια πίεσης. Η ρύθμιση αφορά παλιά ληξιπρόθεσμα χρέη έως το τέλος του 2023, αλλά το κρίσιμο δεν είναι μόνο ποιος μπαίνει, αλλά ποιος θα αντέξει να μείνει μέσα χωρίς να τη χάσει από δικές του παραλείψεις.

Η νέα έκτακτη ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 30 ευρώ.

Για ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο για τη ρύθμιση των οφειλών είναι πλέον διαθέσιμο, δίνοντας μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε πολίτες και επιχειρήσεις, ανέφερε από την πλευρά του, ο ΥΠΕΘΟΟ, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τα 6 βασικά σημεία των 72 δόσεων

• Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης: 30 ευρώ

• Οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023

• Αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολεσθεί έως 20/04/2026

• Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024)

• Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

• Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία



Τι βλέπει ο φορολογούμενος στην πλατφόρμα

Στην πράξη, ο δρόμος για τον φορολογούμενο ξεκινά από την πλατφόρμα της myAADE (myaade.gov.gr), με είσοδο μέσω κωδικών Taxisnet, στην επιλογή «Ο Λογαριασμός μου – Ρυθμίσεις οφειλών».

Εκεί θα εμφανίζεται η σχετική επιλογή για τη νέα ρύθμιση «Ρ11 – Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.5315/2026».

Ο ενδιαφερόμενος θα βλέπει πρώτα ποιες από τις οφειλές του εντάσσονται, ποιο είναι το ποσό που μπορεί να ρυθμιστεί και ποια τυχόν νεότερα χρέη μένουν εκτός και πρέπει να τακτοποιηθούν χωριστά.

Εκεί βρίσκεται και το πρώτο κρίσιμο σημείο: οι 72 δόσεις δεν αφορούν τα πάντα. Αν ο φορολογούμενος έχει χρέη που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, αυτά δεν μπαίνουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πρέπει είτε να εξοφληθούν είτε να τακτοποιηθούν με άλλον νόμιμο τρόπο.

Πώς επιλέγουν δόση

Στην οθόνη της αίτησης, ο φορολογούμενος θα πρέπει ουσιαστικά να «παίξει» με τον αριθμό και τα ποσά των δόσεων , πριν πατήσει οριστικοποίηση. Εκεί είναι που φαίνεται αν η ρύθμιση όντως συμφέρει. Όσο περισσότερες οι δόσεις, τόσο μικρότερη η μηνιαία επιβάρυνση, αλλά και τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια της δέσμευσης και μεγαλύτερη επιβάρυνση σε τόκους.

Για έναν οφειλέτη με χρέος 18.000 ευρώ, η διαφορά σε σχέση με την πάγια ρύθμιση είναι εντυπωσιακή, καθώς η μηνιαία καταβολή για τη οφειλή του μπορεί να πέσει περίπου στα 250 ευρώ, αντί για υπερδιπλάσια δόση που θα πλήρωνε στις 24 δόσεις.

Αυτό είναι και το κρίσιμο στοιχείο της ρύθμισης. Δεν αρκεί να βγαίνει μια δόση «στα χαρτιά». Πρέπει και να «βγαίνει» κάθε μήνα στην πράξη, χωρίς να δημιουργούνται νέα χρέη από πίσω. Γι’ αυτό, πριν οριστικοποιήσει την επιλογή, ο φορολογούμενος πρέπει να έχει καθαρή εικόνα των εσόδων του, των πάγιων υποχρεώσεων και των άλλων ανοιχτών μετώπων του.

Τι κερδίζουν

Η υπαγωγή στη ρύθμιση δεν ολοκληρώνεται με την αίτηση, αλλά με την πληρωμή της πρώτης δόσης μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες. Αν αυτό δεν γίνει, η αίτηση μένει χωρίς αντίκρισμα. Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

Η ρύθμιση δίνει σημαντικά ευεργετήματα. Όποιος τηρεί τους όρους της μπορεί να λάβει αποδεικτικό ενημερότητας, να έχει αναστολή ποινικής δίωξης για όσο διαρκεί η ρύθμιση και να δει να αναστέλλονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Για μια μικρή επιχείρηση ή έναν επαγγελματία, αυτό δεν είναι δευτερεύον: συχνά είναι η διαφορά ανάμεσα στο να συνεχίσει να λειτουργεί ή να παραμένει μπλοκαρισμένος.

Συμψηφισμοί και «κρυφοί όροι»

Ωστόσο εδώ αρχίζουν και τα «ψιλά γράμματα» που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι.

Ακόμη και αν ο οφειλέτης υπαχθεί στη ρύθμιση και την τηρεί, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του ίδιου, αλλά και συνυπόχρεων ή εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

Επίσης μπορεί να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, ακόμη κι όταν κατά τα λοιπά συντρέχουν οι προϋποθέσεις, αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη.

Επιπλέον, ενώ σταματούν οι κατασχέσεις λογαριασμών, το Δημόσιο μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, μέχρι του ύψους της οφειλής του.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η ρύθμιση δεν ισοδυναμεί με πλήρη ελευθερία κινήσεων. Ο οφειλέτης μπορεί να ξαναμπεί σε τροχιά κανονικότητας, αλλά δεν παύει να παρακολουθείται στενά από τη φορολογική διοίκηση και να τελεί υπό όρους.

Υπάρχει και δεύτερη παγίδα: η ρύθμιση χάνεται αν δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή αν ο οφειλέτης αφήσει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ατακτοποίητες. Χάνεται επίσης αν στη διάρκεια της ρύθμισης δημιουργηθούν νέα χρέη και δεν τακτοποιηθούν μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα. Με άλλα λόγια, οι 72 δόσεις δεν συγχωρούν τη χαλαρότητα.

Επιπλέον, δεν μπαίνουν στη ρύθμιση όλες οι κατηγορίες οφειλών. Εξαιρούνται οφειλές που αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, όταν αυτή επιβάλλεται βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οφειλές που από άλλη διάταξη δεν επιτρέπεται να ρυθμιστούν.

Σε κάθε περίπτωση, οι 72 δόσεις διευκολύνουν κυρίως όσους έχουν παλιά χρέη, σταθερή αλλά πιεσμένη ρευστότητα και πραγματική πρόθεση να μείνουν συνεπείς. Για αυτούς, η νέα πλατφόρμα μπορεί να λειτουργήσει σαν βαλβίδα αποσυμπίεσης από πληρωμές και κατασχέσεις. Για όσους μπαίνουν χωρίς σχέδιο όμως, μπορεί να εξελιχθεί σε μία ακόμη χαμένη ρύθμιση.