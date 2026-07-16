Γιώργος Κώτσηρας: Κομβικής σημασίας η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής

Στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, στην αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών και του σιδηροδρόμου, καθώς και στις πρωτοβουλίες για την ηλεκτροκίνηση, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.

Στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, στην αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών και του σιδηροδρόμου, καθώς και στις πρωτοβουλίες για την ηλεκτροκίνηση, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στον τ/σ Action 24.

Αναφερόμενος στις νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, που αναμένεται να ψηφιστούν την ερχόμενη εβδομάδα από τη Βουλή, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εισάγει ένα αυστηρότερο πλαίσιο κανόνων, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως σημείωσε, προβλέπονται απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνες παραβάσεις, καθώς και πρόστιμο 1.000 ευρώ στις επιχειρήσεις που πωλούν, παραχωρούν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανηλίκους. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση «στο πλαίσιο της συνολικότερης στρατηγικής μας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας», ανέφερε και υπογράμμισε ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του ίδιου του πρωθυπουργού. «Υπενθυμίζω ότι η χώρα μας έχει μια σημαντική μείωση στον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων. Αυτό θέλουμε να το συνεχίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι απαιτεί συνδυασμό παρεμβάσεων και στάθηκε ιδιαίτερα στον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά, ένα έργο που, όπως είπε, «το ακούγαμε για πάρα πολλά χρόνια» και πλέον εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Όπως ανέφερε, το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες και αναμένεται να αποσυμφορήσει σε μεγάλο βαθμό την περιοχή.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχιζόμενη αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών, με περισσότερα δρομολόγια, νέο στόλο, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και καλύτερες υποδομές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα 125 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία εντάσσονται σταδιακά στην κυκλοφορία στην Αττική, στο έργο αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στην ένταξη στο ΕΣΠΑ της αναβάθμισης και εγκατάστασης κλιματισμού σε 12 συρμούς πρώτης γενιάς του μετρό. «Ο πολίτης περνά ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς του στα μέσα μαζικής μεταφοράς και πρέπει να έχουμε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον», σημείωσε.

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε επίσης στη σύμβαση που υπεγράφη χθες για την κατασκευή τοιχίων σε σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου, στο Θριάσιο, τη Θήβα και το Ζευγολατιό. Όπως εξήγησε, στις περιοχές αυτές σημειώνονται «αυξημένα κρούσματα παραβατικότητας, κλοπών και επιθέσεων στους συρμούς. Πλέον με αυτό το έργο, το οποίο θα ολοκληρωθεί και γρήγορα, θα μπορεί να υπάρξει ένα προστατευτικό πεδίο για ασφαλέστερη διέλευση των συρμών».

Ερωτηθείς για τον ελληνικό σιδηρόδρομο και ιδίως για τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στις εν εξελίξει εργασίες για την αποκατάσταση της καταστροφής από την κακοκαιρία Daniel, στο railway.gov.gr, «όπου μπορείς να παρακολουθείς σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται το κάθε τρένο» και στην επένδυση που γίνεται σε νέα τρένα. Όπως σημείωσε, γίνεται μια «διαρκής προσπάθειας προκειμένου να έχουμε το μέγιστο και πιο σύγχρονο δυνατό σιδηροδρομικό δίκτυο».

Σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε ότι υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη συνέχιση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», με επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. ευρώ και παράταση της ισχύος του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ώστε ακόμη περισσότεροι πολίτες να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κίνητρα για την απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων.

Τέλος, αναφερόμενος στη συνολική πορεία της χώρας, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι η κυβέρνηση εργάζεται με συνέπεια από το 2019 για τη βελτίωση της οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών. «Δεν λέμε ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, όμως έχουν λυθεί πολλά. Έχουμε σταθεροποιηθεί, βελτιωνόμαστε, αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον. Η οικονομία μας έχει βελτιωθεί και ο στόχος είναι αυτή τη βελτίωση να τη δει ο πολίτης όσο γίνεται περισσότερο στην καθημερινότητά του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ