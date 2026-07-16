ΔΥΠΑ: 76.830 ωφελούμενοι απασχόλησης και 146.556 ωφελούμενοι κατάρτισης στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία

Συνολικά 76.830 πολίτες έχουν ωφεληθεί από προγράμματα απασχόλησης και 146.556 άτομα από δράσεις κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία

Συνολικά 76.830 πολίτες έχουν ωφεληθεί από προγράμματα απασχόλησης και 146.556 άτομα από δράσεις κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική συνάντηση εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ΔΥΠΑ παρουσίασε το έργο που υλοποιεί στην περιοχή, καθώς και τα επόμενα βήματά της. Στη συνάντηση συμμετείχαν η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, οι υποδιοικητές, Βασίλης Γεωργιάδης, Στέφανος Πολυμενόπουλος και Τόνια Αράχωβα, επιτελικά στελέχη της Υπηρεσίας, καθώς και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων της περιοχής.

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε το αποτύπωμα των δράσεων της ΔΥΠΑ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας τις παρεμβάσεις που συνδέουν την απασχόληση, την κατάρτιση, την επαγγελματική εκπαίδευση και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2019 έως την 30ή Ιουνίου 2026.

Στο διάστημα αυτό, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 52 προγράμματα απασχόλησης, μέσα από τα οποία έχουν ωφεληθεί συνολικά 76.830 πολίτες. Από αυτούς, 28.774 εντάχθηκαν σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, 28.135 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, 11.323 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης και 8.598 υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων νέας επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κοινωνική στόχευση των δράσεων. Συγκεκριμένα, το 63% των ωφελουμένων απασχόλησης είναι γυναίκες, το 44% είναι νέοι έως 29 ετών, το 17% είναι πολίτες ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ το 37% είναι μακροχρόνια άνεργοι. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ότι η ΔΥΠΑ κατευθύνει τις πολιτικές της σε ομάδες που χρειάζονται ουσιαστική στήριξη για την πρόσβαση ή την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 12 προγράμματα κατάρτισης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας οι ωφελούμενοι κατάρτισης ανέρχονται σε 146.556, εκ των οποίων 60.442 άνεργοι και 86.114 εργαζόμενοι. Οι γυναίκες ανέρχονται σε 94.364, ποσοστό 64% του συνόλου.

Η κατάρτιση επικεντρώνεται στις δεξιότητες που ζητά σήμερα η οικονομία: 85.623 ωφελούμενοι καταρτίστηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες, 49.156 σε πράσινες δεξιότητες, 6.256 σε οικονομικό εγγραμματισμό, 3.133 σε δεξιότητες εξαγωγών, 1.534 στο εμπόριο και 229 στη βιομηχανία.

Σημαντικό είναι και το αποτύπωμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ στην περιοχή έχουν φοιτήσει 15.807 μαθητές, ενώ οι απόφοιτοι ανέρχονται σε 4.084. Αντίστοιχα, στις ΣΑΕΚ έχουν φοιτήσει 3.267 σπουδαστές, με 533 αποφοίτους. Συνολικά, 19.074 μαθητές και σπουδαστές έχουν ενταχθεί στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις στοχευμένες παρεμβάσεις του ΚΔΒΜ Θεσσαλονίκης, με δράσεις που συνδέονται με τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής και της κοινωνικής επανένταξης, όπως βασικές δεξιότητες για εργασία στη βιομηχανία, τεχνίτες ξύλινων κατασκευών, τεχνίτες μηχανημάτων έργου, συντηρητές κτιρίων, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, βασικές ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και ειδικά προγράμματα για κρατούμενους και ευάλωτες ομάδες.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε:

«Η Κεντρική και η Δυτική Μακεδονία αποτελούν δύο περιοχές με ισχυρή παραγωγική βάση, αλλά και με διαφορετικές ανάγκες ανά τοπική αγορά εργασίας. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα, όταν είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και συνδεδεμένες με τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στη στήριξη των γυναικών, των νέων, των ανέργων άνω των 55 ετών και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και στη στενότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την παραγωγή».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας επικεντρώνονται:

- σε πιο στοχευμένα τοπικά προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αγοράς εργασίας,

- στην ισχυρότερη σύζευξη επιχειρήσεων και ανέργων,

- στην περαιτέρω ενίσχυση ψηφιακών, πράσινων και τεχνικών δεξιοτήτων,

- στη στήριξη γυναικών, νέων, ανέργων 55+ και μακροχρόνια ανέργων, καθώς και στη στενότερη διασύνδεση των ΕΠΑΣ, των ΣΑΕΚ και των ΚΔΒΜ με τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, τις τεχνικές ειδικότητες, την εξωστρέφεια και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, ο μέσος μηνιαίος αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας μειώθηκε κατά 18,9% από το 2019 έως το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνέχισης και της ενίσχυσης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με τοπική στόχευση.

Η ΔΥΠΑ τονίζει ότι συνεχίζει να επενδύει σε πολιτικές που δημιουργούν ευκαιρίες εργασίας, αναβαθμίζουν δεξιότητες, στηρίζουν τις επιχειρήσεις και ενισχύουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην απασχόληση.