Πώς αμείβονται σήμερα οι δημιουργοί μουσικής και τι αλλάζει με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Πάνω από 28 εκατ. ευρώ σε καθαρά πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση του 2025 και περισσότερα από 11 εκατ. ευρώ μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα διανείμει η AUTODIA στους δημιουργούς μουσικής.

Πάνω από 28 εκατ. ευρώ σε καθαρά πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση του 2025 και περισσότερα από 11 εκατ. ευρώ μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα διανείμει η AUTODIA στους δημιουργούς μουσικής, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη φετινή Γενική Συνέλευση του οργανισμού. Την ίδια στιγμή, η ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών streaming και η είσοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μουσική βιομηχανία δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Γενική Συνέλευση της AUTODIA επικεντρώθηκε στην οικονομική πορεία του οργανισμού, στις νέες κοινωνικές παροχές προς τα μέλη, στις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις προκλήσεις που δημιουργεί η χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης για τους δημιουργούς μουσικής και τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

Πώς προστατεύει τους δημιουργούς η AUTODIA

Η AUTODIA αποτελεί τον ελληνικό οργανισμό συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων συνθετών, στιχουργών και μουσικών εκδοτών. Αδειοδοτεί τη δημόσια χρήση μουσικής, εισπράττει τα αντίστοιχα δικαιώματα από όσους χρησιμοποιούν μουσικό περιεχόμενο και τα αποδίδει στους δημιουργούς και στους δικαιούχους. Παράλληλα, μέσω των διεθνών συνεργασιών της εκπροσωπεί στην Ελλάδα το σύνολο σχεδόν του ξένου μουσικού ρεπερτορίου, ενώ αντίστοιχα προστατεύει τα έργα των Ελλήνων δημιουργών στο εξωτερικό. Η συνεχής ανάπτυξη του streaming, των ψηφιακών υπηρεσιών και πλέον της Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις για ακόμη πιο αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης, διαφάνειας και ελέγχου των δικαιωμάτων.

Πάνω από 11 εκατ. ευρώ στους δημιουργούς μόνο στο πρώτο εξάμηνο

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Γενική Συνέλευση αφορά τη διανομή δικαιωμάτων προς τους δημιουργούς. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 η AUTODIA θα διανείμει καθαρά δικαιώματα που ξεπερνούν τα 11 εκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συνολική εικόνα της χρήσης 2025. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που εγκρίθηκαν, τα καθαρά δικαιώματα προς διανομή υπερβαίνουν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Τα ποσά αυτά προέρχονται από ένα ιδιαίτερα διευρυμένο φάσμα πηγών εσόδων, όπως η δημόσια εκτέλεση μουσικής, οι συναυλίες και οι ζωντανές εκδηλώσεις, οι κινηματογράφοι, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι ψηφιακές πλατφόρμες και υπηρεσίες streaming, το Netflix, το Apple TV+, το Disney+, τα δικαιώματα από το εξωτερικό, οι μηχανικές αναπαραγωγές, το ιδιωτικό αντίγραφο και οι άδειες συγχρονισμού για οπτικοακουστικές παραγωγές.

Συνεχίζεται η οικονομική ανάπτυξη

Τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν δείχνουν ότι ο οργανισμός συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 23,5%, φθάνοντας τα 37,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα καθαρά δικαιώματα προς τα μέλη αυξήθηκαν κατά 22,7%, ξεπερνώντας τα 28 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανάπτυξη στα ψηφιακά δικαιώματα. Τα έσοδα από υπηρεσίες streaming και video on demand διαμορφώθηκαν στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η ψηφιακή μουσική αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς πυλώνες της αγοράς. Παράλληλα, τα μέλη με απευθείας σύμβαση αυξήθηκαν κατά 17,5%, φθάνοντας τα 2.210, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση του ελληνικού ρεπερτορίου που εκπροσωπεί ο οργανισμός.

Επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η AUTODIA ανακοίνωσε ότι προχωρά σε νέο κύκλο ψηφιακού μετασχηματισμού. Στα σχέδια περιλαμβάνεται η διερεύνηση συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» για την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, καθώς και η ενσωμάτωση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης με στόχο την αυτοματοποίηση διαδικασιών, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τα μέλη και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, σχεδιάζεται ένα νέο πληροφοριακό σύστημα επόμενης γενιάς για την τεκμηρίωση των έργων και τη διανομή των δικαιωμάτων. Εκτός από τα οικονομικά αποτελέσματα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε σειρά νέων κοινωνικών παροχών προς τα μέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η διοργάνωση μεγάλης συναυλίας τον προσεχή Νοέμβριο για την ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής «Νίκος Αντύπας», το οποίο στηρίζει δημιουργούς που αντιμετωπίζουν έκτακτες οικονομικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας. Παράλληλα, αποφασίστηκε η δυνατότητα ένταξης των μελών σε ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης υγείας, ενώ εγκρίθηκε και η διερεύνηση δημιουργίας Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο θα μπορεί να παρέχει εφάπαξ ή συνταξιοδοτικές παροχές στους δημιουργούς.

Η επόμενη πρόκληση για τα πνευματικά δικαιώματα

Πέρα από τα οικονομικά αποτελέσματα, η Γενική Συνέλευση επικεντρώθηκε και στις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μουσική δημιουργία και στη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Όπως έχει επισημάνει ο πρόεδρος της AUTODIA και μουσικοσυνθέτης Γιάννης Γλέζος, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τον δημιουργικό κλάδο, υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί μέσα σε ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη συναίνεση, τη διαφάνεια και τη δίκαιη αμοιβή των δημιουργών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, σήμερα πολλά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης εκπαιδεύονται πάνω σε προστατευόμενα έργα χωρίς να είναι πάντα σαφές αν υπάρχει άδεια χρήσης ή οικονομική αποζημίωση των δικαιούχων. Εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν αναφέρουν ότι, ελλείψει κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου, τα εισοδήματα των δημιουργών ενδέχεται να μειωθούν έως και 24% τα επόμενα δύο χρόνια. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου που θα προβλέπει μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, δυνατότητα αδειοδότησης της χρήσης των έργων μέσω των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, δίκαιη αμοιβή των δημιουργών και δικαίωμα επιλογής για τη χρήση ή μη των έργων τους στην εκπαίδευση μοντέλων ΤΝ. Παράλληλα, προτείνεται ειδική σήμανση ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν αν ένα μουσικό έργο έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από Τεχνητή Νοημοσύνη, έχει παραχθεί μερικώς με τη βοήθειά της ή έχει υποστεί αλλοίωση μέσω τεχνολογιών deepfake.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ