Το Ιράν λέει πως το Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή

Ο εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμιξη στα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για κόκκινη γραμμή.

Ο εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμιξη στα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για κόκκινη γραμμή.

Το Ιράν θα στοχοθετήσει υποδομές σε όλη την περιφέρεια, αν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήσει τις απειλές του να επιτεθεί σε ιρανικές υποδομές, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ