GEN Z: Γιατί οι νέοι στρέφονται στις Portfolio Careers και τι ρόλο παίζει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Το 33% των νέων της Gen Z έχει ήδη ή εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα

Λάτρεις της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, της ευελιξίας και της αξιοποίησης της τεχνολογίας, οι νέοι της Gen Z αναζητούν εργοδότες που προσφέρουν δυνατότητες εξέλιξης, ουσιαστική επικοινωνία και θετικό εργασιακό περιβάλλον.

Έρευνα της IWG δείχνει ότι διαμορφώνεται ένα νέο μοντέλο πορείας στον επαγγελματικό στίβο, στον οποίο η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τις γνώσεις και τις δεξιότητες, αλλά και από την προσαρμοστικότητα, τη νοοτροπία και την ικανότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, οι οποίες εξελίσσονται με πρωτοφανείς ρυθμούς.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε επαγγελματίες της Gen Z, το 33% έχει ήδη ή εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα. Σχεδόν οι μισοί (48%) δηλώνουν ότι βασική αιτία είναι η αύξηση του εισοδήματός τους και η επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής ασφάλειας, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος διαβίωσης, πληθωρισμό και δάνεια.

Η άνοδος των Portfolio Careers

Αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε έναν εργοδότη ή σε μία μόνο θέση εργασίας, οι εργαζόμενοι της Gen Z επιλέγουν ολοένα και περισσότερο να διαμορφώνουν ένα portfolio, δημιουργώντας εναλλακτικές πηγές εισοδήματος και βελτιώνοντας την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Οι Portfolio Careers είναι ένας τρόπος εργασίας όπου δεν περιορίζεται σε μία μόνο δουλειά πλήρους απασχόλησης. Αντίθετα, συνδυάζεται με πολλαπλούς ρόλους (π.χ. part-time εργασία, freelance έργα, συμβουλευτική ή επιχειρηματικές δραστηριότητες), χτίζοντας ένα «χαρτοφυλάκιο» εσόδων και δεξιοτήτων προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Ειδικά σε οργανισμούς και γενικότερα σε μεγάλες εταιρείες, η λογική μιας portfolio career μπορεί να εφαρμοστεί με πολλούς και ουσιαστικούς τρόπους. Ένας εργαζόμενος δεν επιτελεί μόνο τον βασικό του ρόλο, αλλά έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε cross-functional projects, να εμπλέκεται σε πρωτοβουλίες όπως employer branding, εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εμπλουτίζοντας έτσι το επαγγελματικό του προφίλ.

Παράλληλα, η εσωτερική κινητικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης, καθώς η μετακίνηση μεταξύ τμημάτων, η ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων και η απόκτηση διαφορετικών εμπειριών μέσα στην ίδια εταιρεία δίνουν τη δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη χωρίς να απαιτείται αλλαγή εργοδότη.

Επιπλέον, η διαρκής εκπαίδευση και το upskilling αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός σύγχρονου επαγγελματικού portfolio, καθώς σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς, η επένδυση σε νέες δεξιότητες και γνώσεις είναι απαραίτητη – ακόμη κι όταν κάποιος παραμένει σε μια σταθερή θέση εργασίας.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η στροφή αυτή συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς το 55% πιστεύει ότι θα επηρεάσει καθοριστικά την επαγγελματική του πορεία. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι νέοι επαγγελματίες επενδύουν συστηματικά στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και στη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματός τους, ώστε να παραμένουν ευέλικτοι καθώς οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχίζουν να μεταβάλλονται.

Η τάση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στον κόσμο της εργασίας. Καθώς τα νέα τεχνολογικά εργαλεία, αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες επαναλαμβανόμενες εργασίες. Οι δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η προσαρμοστικότητα και η ηγεσία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 90% των στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού εκτιμά πως, χωρίς ανθρώπινες δεξιότητες και χαρακτηριστικά, η καινοτομία θα χάσει τη δυναμική της. Παράλληλα, το 65% θεωρεί ότι η ΤΝ δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη ενσυναίσθηση, ενώ το 53% πιστεύει ότι η ηγεσία θα παραμείνει κατεξοχήν ανθρώπινο χαρακτηριστικό.

Η επαγγελματική κινητικότητα με γνώμονα τις αποδοχές

Οι προοπτικές υψηλότερων αποδοχών εξακολουθούν να αποτελούν βασικό κίνητρο. Μεταξύ όσων άλλαξαν θέση εργασίας τα τελευταία τρία χρόνια, το 30% δηλώνει ότι κύριος λόγος ήταν η εξασφάλιση υψηλότερου μισθού, ενώ το 43% άλλαξε εργασία δύο έως τρεις φορές μέσα στην ίδια περίοδο.

Ωστόσο, η Gen Z δεν ακολουθεί απλώς την καθιερωμένη σκάλα της εταιρικής ιεραρχίας. Αντίθετα, πολλοί υιοθετούν τη στρατηγική των career lily pads, μεταβαίνοντας συνειδητά μεταξύ διαφορετικών ρόλων, κλάδων και πρότζεκτ, με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων τους και την καλύτερη ανταπόκριση στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, όπως το ενοίκιο, οι λογαριασμοί και η αποπληρωμή φοιτητικών δανείων.