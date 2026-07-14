Medbest: Η ελληνική εταιρεία που έρχεται Ελλάδα μετά από 30 χρόνια διεθνούς πορείας

Ποια είναι η ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε πριν από τρεις δεκαετίες για να εξάγει ελληνικά προϊόντα μεσογειακής διατροφής και πλέον μπαίνει και στην εγχώρια αγορά.

«Η ποιότητα είναι η υπογραφή μας. Οι εξαιρετικές γεύσεις το πάθος μας». Με αυτό το μότο υποδέχεται το καταναλωτικό κοινό στον ιστότοπό της η εταιρεία medbest που εφέτος συμπληρώνει τρεις δεκαετίες επιχειρηματικής διαδρομής.

Και μπορεί η εν λόγω εταιρεία να μην είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στον Έλληνα καταναλωτή, ωστόσο η εικόνα στο εξωτερικό είναι εντελώς διαφορετική. Η medbest είναι μια τις πιο γνωστές εξαγωγικές εταιρείες τροφίμων, με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες. Είναι η ελληνική εταιρεία που ίδρυσε πριν από 30 χρόνια ο Κωνσταντίνος Μαριανός και σύστησε στους ξένους τη μεσογειακή διατροφή, με μεγάλο «πρεσβευτή» την ελιά. Αλλά όχι μόνο αυτή. Μια ελληνική εταιρεία αμιγώς εξαγωγική χωρίς καμία παρουσία στην ελληνική αγορά. Μέχρι πρότινος.

«Έρχεται» πλέον και στην Ελλάδα με το brand NEFÉLI

Κι όμως αυτό το παράδοξο αλλάζει. Πλέον, η ελληνική εταιρεία medbest, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, συστήνεται και στην ελληνική αγορά. Η «είσοδος» στην εγχώρια αγορά πραγματοποιείται με το premium brand NEFÉLI. Πρόκειται για ένα διεθνές brand με ελληνική ταυτότητα. Η είσοδός της στην ελληνική αγορά σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της εταιρείας. Και αυτό γιατί μετά από μια σημαντική διεθνή διαδρομή, μεταφέροντας τη μεσογειακή γεύση σε αγορές σε όλο τον κόσμο, ήρθε η ώρα η ελληνική εταιρεία να συστήσει για πρώτη φορά τον εαυτό της στο ελληνικό κοινό.

Η πρώτη παρουσία της NEFÉLI στην ελληνική αγορά περιλαμβάνει εννέα προϊόντα, τα οποία καλύπτουν τρεις βασικές κατηγορίες: κλασικές ελληνικές ελιές, γεμιστές πράσινες ελιές και specialty συνταγές. Πρόκειται για μια σειρά μεσογειακών γεύσεων που ξεκινά από τις ελιές Καλαμών και τις γεμιστές ελιές με φέτα, λιαστή ντομάτα και blue cheese και φτάνει μέχρι και πιο ιδιαίτερες προτάσεις όπως οι Mojito Inspired Olives, οι Spicy Mandarin Olives και οι French Curry Sweet Olives. Η NEFÉLI θα βρίσκεται σε επιλεγμένα σημεία λιανικής σε όλη την Ελλάδα.

Η, δε, ελιά αποτελεί το σημείο εκκίνησης της πρώτης «γνωριμίας» με το ελληνικό κοινό, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει ελαιόλαδο, antipasti, spreads, βαλσαμικό ξύδι, μέλι και φέτα, συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση γύρω από τη σύγχρονη μεσογειακή γαστρονομία.

Γιατί «ήρθε» τώρα στην Ελλάδα

«Για 30 χρόνια αναπτύσσαμε προϊόντα και brands με επίκεντρο τη μεσογειακή γεύση για αγορές σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, επιλέγουμε να επενδύσουμε στην ελληνική αγορά μέσα από τη NEFÉLI, ένα brand που εκφράζει τη δική μας αντίληψη για τη σύγχρονη μεσογειακή γαστρονομία. Πιστεύουμε ότι ο σημερινός καταναλωτής αναζητά όχι μόνο ποιότητα και αυθεντικότητα, αλλά και νέες γευστικές εμπειρίες. Αυτή ακριβώς την ισορροπία φιλοδοξεί να εκφράσει η NEFÉLI και στην Ελλάδα», δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Medbest, Κωνσταντίνος Μαριανός, κληθείς να εξηγήσει γιατί τώρα είναι η κατάλληλη ώρα μια αμιγώς εξαγωγική επιχείρηση να στραφεί και στην ελληνική αγορά.

Το «ταξίδι» της medbest στη γεύση

Η medbest ιδρύθηκε το 1996 με κύριο αντικείμενο την προώθηση ποιοτικών αυθεντικών προϊόντων μεσογειακής διατροφής.

Σήμερα αποτελεί μια κορυφαία ελληνική εταιρεία με διεθνή παρουσία στον χώρο των μεσογειακών τροφίμων. Με δραστηριότητα σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως, αναπτύσσει και εξάγει προϊόντα που αναδεικνύουν τον πλούτο της μεσογειακής γαστρονομίας, ενώ μέσα στην τελευταία δεκαετία (2015-2025) κατέγραψε ανάπτυξη 117,5%.

Πλέον συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων ελληνικών εταιρειών, με εξαγωγικό προσανατολισμό της παραγωγής της και με προϊόντα ικανά να βρεθούν σε μερικά από τα σημαντικότερα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και εστιατόρια σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ των χωρών όπου η εταιρεία έχει αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιαπωνία, καθώς και χώρες της Νότιας Αμερικής και της Νότιας Αφρικής.

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της medbest που καταχωρήθηκαν μόλις πριν από μερικές ώρες στο ΓΕΜΗ, το 2025 οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 59,5 εκατ. ευρώ έναντι 63,16 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024. Τα προ φόρων κέρδη υποχώρησαν στα επίπεδα των 1,2 εκατ. ευρώ, από 2,09 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 800 χιλ. ευρώ.

«Το περιθώριο αποτελεσμάτων προ φόρων μειώθηκε, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, κυρίως λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών, συνοδευόμενος από αύξηση των στοιχείων λειτουργικών εξόδων», τονίζεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

Για το 2026, δε, η εταιρεία προσβλέπει σε μια κερδοφόρα χρήση, καθώς και σε αύξηση του κύκλου εργασιών έναντι του 2025.

Παράλληλα, κατά την προηγούμενη χρήση, η εταιρεία απασχόλησε 31 άτομα προσωπικό.

Η εταιρεία υποστηρίζει τη βιολογική γεωργία και έχουν συμπεριληφθεί πολλά βιολογικά προϊόντα στα προϊόντα της. Παράλληλα, η medbest τηρεί αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τους οργανισμούς πιστοποίησης και τις απαιτήσεις των πελατών της, από τη συγκομιδή μέχρι την επεξεργασία, αλλά και τη διαχείριση των καταλοίπων. Η εταιρεία έχει λάβει πιστοποίηση IFS BROKER για την εξαγωγή τροφίμων και ISO 14064:3 για την επαλήθευση της μέτρησης του ανθρακικού της αποτυπώματος. Επίσης, τα εργοστάσια με τα οποία συνεργάζεται είναι πιστοποιημένα με τουλάχιστον ένα από τα πιστοποιητικά IFS, BRC και FSSC 22000.