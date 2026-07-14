Ενοίκια: Εισηγήσεις για παράταση και αναβάθμιση της φοροαπαλλαγής των μισθωμάτων

Το μέτρο τυπικά λήγει στις 31 Δεκεμβρίου αλλά τυχόν διακοπή του θα περιόριζε περισσότερο την προσφορά κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση

Μέτρα που θα δίνουν «ανάσα» σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές εξετάζουν εκ νέου στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Επί τάπητος τίθενται εισηγήσεις για παράταση του μέτρου για τα αφορολόγητα ενοίκια, ενισχύοντας το πλαίσιο για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους στέγασης.

Αν και το μέτρο λήγει επισήμως στο τέλος του έτους, η κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου και για το 2027, ενώ εξετάζονται και αλλαγές του πλαισίου ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό και λειτουργικό για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Πιο ευέλικτα κίνητρα και νέες παράμετροι

Μεταξύ των προτάσεων που έχουν τεθεί και φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος, περιλαμβάνονται αλλαγές που «ξεκλειδώνουν» περισσότερα ακίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κεντρικοί άξονες του αναβαθμισμένου σχεδίου περιλαμβάνουν:

Μείωση του χρόνου αδράνειας: Ο απαιτούμενος χρόνος που ένα ακίνητο πρέπει να παρέμενε κλειστό μειώνεται από τα 3 στα 2 έτη, διευκολύνοντας την είσοδο περισσότερων ακινήτων στην αγορά.

Ο απαιτούμενος χρόνος που ένα ακίνητο πρέπει να παρέμενε κλειστό μειώνεται από τα 3 στα 2 έτη, διευκολύνοντας την είσοδο περισσότερων ακινήτων στην αγορά. Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής : η δεξαμενή των δικαιούχων διευρύνεται με την ένταξη νέων κατηγοριών κατοικιών.

: η δεξαμενή των δικαιούχων διευρύνεται με την ένταξη νέων κατηγοριών κατοικιών. Κλιμακωτή φορολογική ανταμοιβή: εισάγεται σύστημα κλιμακωτής μείωσης του φόρου μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και διαρκές κίνητρο στους ιδιοκτήτες.

Όφελος στην πράξη

Όπως ισχύει σήμερα, το μέτρο προσφέρει πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τρία έτη, λειτουργώντας ως ισχυρό «αντίβαρο» στην απώλεια εισοδήματος για όσους στρέφονται στη μακροχρόνια μίσθωση.

Για παράδειγμα: για μηνιαίο μίσθωμα 850 ευρώ (ή 10.200 ευρώ ετησίως), ο ιδιοκτήτης γλιτώνει φόρο 1.530 ευρώ ετησίως, με το συνολικό όφελος να διαμορφώνεται στις 4.590 ευρώ για την τριετία. Ενώ για μίσθωμα 1.000 ευρώ (12.000 ευρώ ετησίως), το ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 1.800 ευρώ, φτάνοντας συνολικά τις 5.400 ευρώ στην τριετία.

Οι προϋποθέσεις ένταξης

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του μέτρου, θα παραμένουν σε ισχύ αυστηροί κανόνες που εγγυώνται τη μακροχρόνια φύση της μίσθωσης, δηλαδή:

η κατοικία πρέπει να ήταν κενή ή σε βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον τρία έτη πριν τη νέα σύμβαση.

η επιφάνεια του ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 τ.μ. (με πρόβλεψη για αύξηση 20 τ.μ. ανά παιδί για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά).

απαιτείται μίσθωση τουλάχιστον τριετούς διάρκειας. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης ενοικιαστή, ο ιδιοκτήτης διατηρεί το ευεργέτημα, υπό την προϋπόθεση σύναψης νέας μίσθωσης εντός τριμήνου.

Οι υποστηρικτές μιας νέας παρέμβασης επικαλούνται τα στοιχεία της Eurostat, που αναδεικνύουν το οξύ πρόβλημα: ο μέσος Έλληνας μισθωτής δαπανά πάνω από το 35% του εισοδήματός του για ενοίκιο – σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (19,2%). Η απότομη λήξη του μέτρου των μισθώσεων σε έξι μήνες από σήμερα θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη στενότητα την αγορά κατοικίας. Με την επέκταση και τις αλλαγές αυτές όμως, η κυβέρνηση στοχεύει στην αποκλιμάκωση των πιέσεων, αυξάνοντας την προσφορά κλειστών κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις τουριστικές περιοχές, μετατρέποντας το φορολογικό κίνητρο σε «κλειδί» για τη συγκράτηση των τιμών.