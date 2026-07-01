Ξεπαγώνουν ιρανικά κεφάλαια - Συμφωνία με ΗΠΑ για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχειρίας

Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Ντόχα. Δηλώσεις από αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών του Ιράν και Αμερικανό αντιπρόεδρο.

Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί και ξεκινούν μηχανισμοί ώστε η Ισλαμική Δημοκρατία να μπορεί να αγοράζει αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες της.

Όπως αναφέρει το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διαύλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο. Σκοπός του θα είναι η άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Ο Γκαριμπαμπαντί δήλωσε επίσης ότι επετεύχθη συμφωνία για τη σταδιακή αποδέσμευση μέρους των περίπου 6 δισ. δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό. Τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αγαθών και προϊόντων που καλύπτουν βασικές ανάγκες της χώρας.

Η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια αυτά για την αγορά ανθρωπιστικών αγαθών, «τουλάχιστον ορισμένα από τα οποία θα προέρχονται από την αμερικανική αγορά». Την ίδια ώρα, πηγή που επικαλείται το Axios ανέφερε ότι τα 3 δισ. δολάρια – δηλαδή το μισό από το δεσμευμένο ποσό – δεν πρόκειται να μεταφερθούν στο Ιράν σε μετρητά.

Οι εξελίξεις θεωρούνται σημαντικές, καθώς ενδέχεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών και στη διατήρηση της εύθραυστης συμφωνίας για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι οι συζητήσεις πηγαίνουν καλά, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν θα επιστρέψει σε πόλεμο εκτός αν είναι απαραίτητο.

Ο Τζ. Ντ. Βανς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ουάσινγκτον δεν θα επανεκκινήσει πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά ότι προς το παρόν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή στους αξιωματούχους να καταλήξουν σε συμφωνία. «Δεν μπορώ να δεσμευτώ για τίποτα, γιατί προφανώς εξαρτάται από το τι τελικά θα κάνουν οι Ιρανοί», υπογράμμισε σε δημοσιογράφους σε επίσκεψη στη Βιρτζίνια Μπιτς της Βιρτζίνια.

«Αυτό στο οποίο μπορώ να δεσμευτώ είναι: Ο πρόεδρος δεν πρόκειται να στείλει τον στρατό μας πίσω εκτός αν χρειαστεί, εκτός αν υπάρχει σαφώς καθορισμένος σκοπός γι' αυτό» σημείωσε. Στη Ντόχα, οι τεχνικές συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ και αργότερα θα στραφούν στις πυρηνικές δυνατότητες της Τεχεράνης, σχολίασε ο Βανς, προσθέτοντας: «Είναι ακόμα αρκετά νωρίς, αλλά οι συνομιλίες πάνε καλά».