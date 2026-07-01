Αυστρία και Βρετανία βίωσαν τον θερμότερο Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ

Κατά μέσο όρο, οι νέες μέγιστες θερμοκρασίες του Ιουνίου 2026 ξεπέρασαν τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 1,4 βαθμό Κελσίου.

Η Αυστρία μόλις βίωσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα καύσωνα που έχει καταγράψει ποτέ για τον μήνα Ιούνιο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 1,4 βαθμό Κελσίου κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Αυτό που είναι αξιοσημείωτο αναφορικά με τα νέα ρεκόρ του Ιουνίου είναι ότι δεν ξεπερνούν τα προηγούμενα μόνο κατά μερικά δέκατα του βαθμού», δήλωσε σε ανακοίνωση ο ειδικός στο κλίμα Αλεξάντερ Όρλικ, από την GeoSphere Austria.

Κατά μέσο όρο, οι νέες μέγιστες θερμοκρασίες του Ιουνίου 2026 ξεπέρασαν τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 1,4 βαθμό Κελσίου. Ανάλογα με την περιοχή, η θερμοκρασία έφθασε τουλάχιστον τους 30°C για 10 έως 14 ημέρες, σε υψόμετρα κάτω των 800 μέτρων.

«Τέτοιες συνθήκες δεν είχαν δημιουργηθεί ποτέ πριν σε εθνική κλίμακα τον μήνα Ιούνιο», πρόσθεσε ο Όρλικ.

Αυτό το πρώιμο κύμα καύσωνα αναμένεται να λάβει τέλος με την έλευση καταιγίδων σήμερα το απόγευμα στην ανατολική Αυστρία, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Συνολικά, καταγράφηκε ετήσιο ρεκόρ σε 66 μετεωρολογικούς σταθμούς. Με την έναρξη του καύσωνα στις 18 Ιουνίου 2026, το όριο των 35°C καταγράφηκε ή ξεπεράστηκε περίπου στους μισούς από τους 277 μετεωρολογικούς σταθμούς της GeoSphere Austria.

Ακόμα και στη διάρκεια της νύχτας το θερμικό φορτίο ήταν αυξημένο και το εθνικό ρεκόρ για την πιο θερμή νύχτα στην Αυστρία καταρρίφθηκε στις 29 Ιουνίου.

Θερμοκρασίες ρεκόρ και στην Αγγλία

Η Αγγλία γνώρισε τον θερμότερο Ιούνιο που έχει ποτέ καταγραφεί εκεί, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Met Office, έπειτα από πολλές ημέρες θερμοκρασιών ρεκόρ.

Τα «προσωρινά στατιστικά στοιχεία» του Met Office δείχνουν πως ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος Ιούνιος που έχει ποτέ καταγραφεί στην Αγγλία σε ό,τι αφορά τη μέση θερμοκρασία», ανέφερε το δελτίο Τύπου του Met office.

Η μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2026 ανήλθε σε 17,1 βαθμούς Κελσίου έναντι 16,9 βαθμούς Κελσίου για τον Ιούνιο του 2025, την ημερομηνία του προηγούμενου ρεκόρ.

Πρόκειται για τον δεύτερο θερμότερο μήνα για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουαλία μετά την έναρξη των μετρήσεων το 1884, διευκρίνισε το δελτίο Τύπου.

Το ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο καταρρίφθηκε τρεις συναπτές ημέρες την περασμένη εβδομάδα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει την Παρασκευή στους 37,7 βαθμούς Κελσίου στο Λίνγκγουντ, στο Νόρφολκ (ανατολική Αγγλία), στο πλαίσιο ενός κύματος ζέστης που έπληξε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν μεταξύ άλλων στο κλείσιμο σχολείων και έθεσαν υπό πίεση το ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Ένας συναγερμός για «ακραία ζέστη» είχε τεθεί σε ισχύ για τρεις συναπτές ημέρες σε ένα τμήμα της ανατολικής και νοτιοανατολικής Αγγλίας. Ένας τέτοιος κόκκινος συναγερμός για καύσωνα είχε έως τότε εκδοθεί μονάχα μία φορά στη Βρετανία, τον Ιούλιο του 2022.

«Οι υψηλές θερμοκρασίες του Ιουνίου εντάσσονται σε μια ευρύτερη τάση ζέστης το 2026», δήλωσε η επιστήμονας του Met Office, Έμιλι Καρλάισλ, σημειώνοντας πως το ΗΒ γνώρισε θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο όρο κάθε μήνα του χρόνου, με εξαίρεση τον Ιανουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ