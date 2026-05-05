Εφορία: Συνεπείς στις φορο-πληρωμές 8 στους 10 φορολογούμενους

Στο 83% η εισπραξιμότητα του ΕΝΦΙΑ. Χαμηλότερες πτήσεις για το φόρο εισοδήματος. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το πρώτο δίμηνο του έτους.

Παρά την ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σε υψηλά ποσοστά κινούνται τα ποσοστά φορολογικής συμμόρφωσης. Οι φορολογούμενοι, πληρώνουν στην ώρα τους 8 στα 10 ευρώ των συνολικών οφειλών του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι η εισπραξιμότητα των βασικότερων φόρων (ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ) έφθασε στο 80,68% το πρώτο δίμηνο του 2026 ενισχύοντας τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού.

Πιο συνεπείς στις πληρωμές τους εμφανίζονται οι επιχειρήσεις καθώς πληρώνουν χωρίς καθυστέρηση σχεδόν 9 στα 10 ευρώ του φόρου εισοδήματος και ακολουθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι φρόντισαν να πληρώσουν στην ώρα τους σχεδόν το 83% του φόρου που είχε βεβαιωθεί. Τις χαμηλότερες επιδόσεις παρουσιάζουν τα φυσικά πρόσωπα που πληρώνουν στην ώρα τους το 73,39% του φόρου εισοδήματος καθώς χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκουν καταφύγιο στην πάγια ρύθμιση και τις 24 δόσεις για να πάρουν ανάσα.

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026:

1. ΦΠΑ. Οι εμπρόθεσμες πληρωμές ανήλθαν σε 79,82% . Συγκεκριμένα το πρώτο δίμηνο του έτους από τα 4,826 δις. ευρώ που βεβαιώθηκαν εισπράχθηκαν εμπρόθεσμα περί τα 3,85 δις. ευρώ.

2. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας. Το πρώτο δίμηνο του 2026 που εξοφλούνται οι τελευταίες δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2025, το ποσοστό εισπραξιμότητας διαμορφώθηκε σε 82,98%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τα 359,88 εκατ. ευρώ που θα έπρεπε να εισπραχθούν το συγκεκριμένο διάστημα εισπράχθηκαν εμπρόθεσμα 298,64 εκατ. ευρώ.

3. Φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις πληρώνουν το φόρο τους εμπρόθεσμα. Συγκεκριμένα καταβλήθηκε εμπρόθεσμα το 87,55% του φόρου. Από τα 1,9 δισ. ευρώ που είχαν βεβαιωθεί εισπράχθηκαν στην ώρα τους 1,67 δισ. ευρώ.

4. Φόρος εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Καταβλήθηκε εμπρόθεσμα το 73,39% του φόρου. Συγκεκριμένα από 1,348 δις. ευρώ που είχαν βεβαιωθεί εισπράχθηκαν τα 989,39 εκατ. ευρώ εμπρόθεσμα.

Φορο-εισπράξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού το πρώτο τρίμηνο του έτους τα συνολικά φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 17,182 δισ. ευρώ. Στις φορο-εισπράξεις περιλαμβάνονται 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για το καζίνο στο Ελληνικό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025. Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 16,741 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 133 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου. Ειδικότερα:

-Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 7,402 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 438 εκατ. ευρώ. Αν εξαιρεθεί το ποσό των 306 εκατ. ευρώ της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 132 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

-Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 1,464 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 143 εκατ. ευρώ.

-Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,030 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 15 εκατ. ευρώ.

-Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 5,729 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 41 εκατ. ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι αυξημένος κατά 183 εκατ. ευρώ, ενώ ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων μειωμένος κατά 116 εκατ. ευρώ και οι λοιποί φόροι εισοδήματος μειωμένοι κατά 108 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.