Επιθεώρηση Εργασίας: Στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν το 2026 κατασκευές, τεχνικά έργα, καταλύματα και εστίαση

Ελεγκτικό «δίχτυ» απλώνουν σε όλη τη χώρα τα κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, σε επιχειρήσεις καταλυμάτων, εστίασης, στη βιομηχανία τροφίμων, στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, στις υπηρεσίες διανομής και μεταφοράς, στις κατασκευές και στα τεχνικά έργα.

O συνολικός αριθμός των ελέγχων που θα διενεργηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης κατά το έτος 2026 πανελλαδικά καθορίζεται σε 72.133, και στοχεύουν στην καταπολέμηση κάθε παραβατικότητας, στην προστασία των εργαζομένων και στη δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων.

Ειδικά όμως σε επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας οι έλεγχοι θα είναι πιο εντατικοί και επαναλαμβανόμενοι. Στο στόχαστρο των Επιθεωρητών Εργασίας μπαίνουν:

επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία ή που ελέγχθηκαν (μέσω προγράμματος ανάλυσης κινδύνου - risk analysis) και βρέθηκαν παραβατικές, με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης ή τυχόν υποτροπής τους,

-Καταλύματα (στόχος η αύξηση των ελέγχων κατά 7,6% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025),

-Εστίαση (στόχος η αύξηση των ελέγχων κατά 7,5% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025),

κλάδοι στους οποίους απασχολούνται αποσπασμένοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι πολίτες τρίτων χωρών για την προστασία τους από πιθανές συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης,

επιχειρήσεις σε κλάδους υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς (όπου απασχολούνται εργαζόμενοι διανομείς δίκυκλων μοτοσυκλετών) με έμφαση στον κλάδο Ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων, με στόχο την αύξηση των ελέγχων κατά 7,5% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025,

σε γεωγραφικές περιοχές και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπου υπάρχει υψηλή πιθανότητα εργασιακής εκμετάλλευσης ,

, σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

Ένα μεγάλο τμήμα των ενέγχων εστιάζει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με κύρια προτεραιότητα:

στις Κατασκευές και στα Τεχνικά Έργα (στόχος το 20% του συνολικού αριθμού ελέγχων),

σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία,

σε επιχειρήσεις για την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία αναφορικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων με αναπηρία (ενδεικτικά, εύλογες προσαρμογές),

σε επιχειρήσεις για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη θερμική καταπόνηση.

Η πλειοψηφία των παραβάσεων που διαπιστώνει η Ανεξάρτητη Αρχή αφορούν αδήλωτη εργασία και ακολουθεί η μη εφαρμογή ή η μη ορθή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, η μη κατάρτιση πινάκων προσωπικού από επιχειρήσεις και η μη καταβολή μισθών.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος πως η ψηφιοποίηση της διαδικασίας ελέγχου και η αντικατάσταση του χειρόγραφου δελτίου με τη χρήση διασυνδεδεμένων φορητών συσκευών (tablets), η άμεση καταχώρηση των αποτελεσμάτων, η ανάλυση των δεδομένων, η εφαρμογή μοντέλων εκτίμησης κινδύνου, η αξιοποίηση εργαλείων Business Intelligence (για τη μόχλευση των στοιχείων από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και το Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ"), συμβάλλουν αποτελεσματικά στο έργο των Επιθεωρητών.