ΔΥΠΑ: Το Σάββατο στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» με πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

Το Σάββατο 25 Απριλίου, η Πάτρα φιλοξενεί την 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, φέρνοντας σε άμεση επαφή επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό με πολίτες που επιδιώκουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο MY WAY, με τη συμμετοχή 30 επιχειρήσεων που προσφέρουν περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν με το βιογραφικό τους σημείωμα, ώστε να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με εργοδότες και συμμετοχής σε αρχικές συνεντεύξεις.

Η προεγγραφή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο εδώ.

Η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία επαγγελματικής δικτύωσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες και να κάνουν το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους πορεία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ εδώ. Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ εδώ.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα κερδίζουν οικογένειες και συνταξιούχοι από τα νέα μέτρα της κυβέρνησης

Χρέη σε Εφορία - ΕΦΚΑ: Νέα ρύθμιση 72 δόσεων ή εξωδικαστικός μηχανισμός - Τι συμφέρει

Έκτακτη ενίσχυση 150€ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση - Αυξάνεται στα 300€ το επίδομα των χαμηλοσυνταξιούχων

