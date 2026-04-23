Πόσα κερδίζουν οικογένειες και συνταξιούχοι από τα νέα μέτρα της κυβέρνησης

Η αύξηση του επιδόματος των 250 ευρώ σε 300 ευρώ αφορά χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία και θα καταβληθεί τον Νοέμβριο.

Έκτακτες ενισχύσεις και μεγαλύτερα επιδόματα σε περισσότερους δικαιούχους έρχονται από τον Ιούνιο έως και το τέλος της χρονιάς, αξιοποιώντας το υπερπλεόνασμα του 2025. Ο βασικός κορμός των κοινωνικών παρεμβάσεων περιλαμβάνει εφάπαξ επίδομα σε οικογένειες με παιδιά, αύξηση της ενίσχυσης στους χαμηλοσυνταξιούχους σε συνδυασμό με διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων και δυνατότητα ένταξης των οφειλετών του ΕΦΚΑ σε ρύθμιση 72 δόσεων.

Η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.



Η αύξηση του επιδόματος των 250 ευρώ σε 300 ευρώ αφορά χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία και θα καταβληθεί τον Νοέμβριο. Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρος της ενίσχυσης, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να αυξηθούν κατά 420.000 και να φτάσουν συνολικά τα 1,87 εκατομμύρια.

Από αυτούς, περίπου 1,66 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, ενώ προστίθενται περίπου 61.000 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και 16.900 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η κάλυψη φτάνει πλέον το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, ενώ για όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη δεν ισχύουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια.

Νέα όρια για συνταξιούχους άνω των 65 ετών (2026):

Άγαμοι: εισόδημα έως 25.000 ευρώ (από 14.000)

Έγγαμοι: έως 35.000 ευρώ (από 26.000)

Όρια ακίνητης περιουσίας:

Άγαμοι: έως 300.000 ευρώ (από 200.000)

Έγγαμοι: έως 400.000 ευρώ (από 300.000).

Σε ό,τι αφορά στη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις, αυτή τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούνιο. Αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31/10/2023 και δεν βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, δηλαδή τη μεγάλη μάζα των οφειλών, καθώς πάνω από το 90% των ληξιπρόθεσμων χρεών έχει δημιουργηθεί έως εκείνη την περίοδο. Η ρύθμιση δεν προβλέπει «κούρεμα» και λειτουργεί με χαρακτηριστικά αντίστοιχα των πάγιων ρυθμίσεων, με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ, δίνοντας περισσότερο χρόνο αποπληρωμής.