Πολιτική | Διεθνή Νέα

Λευκός Οίκος: «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει προθεσμία στο Ιράν για την υποβολή πρότασης»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λευκός Οίκος / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δει μια «ενιαία» απάντηση από την ιρανική ηγεσία στις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ διευκρίνισε σε δημοσιογράφους πως ο Τραμπ δεν έχει δώσει προθεσμία στην Τεχεράνη για την υποβολή της ιρανικής πρότασης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στην εκπομπή «The Story with ⁠Martha MacCallum» του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, η Λέβιτ είπε πως το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσει να παραδώσει στις ΗΠΑ τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
ΗΠΑ
Πόλεμος
Μέση Ανατολή
