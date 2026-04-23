Οι παραγωγοί υποβάλλουν τιμολόγια στην πλατφόρμα και λαμβάνουν επιστροφή 15% στο κόστος αγοράς.

Η επέκταση της επιδότησης στα λιπάσματα έως τον Αύγουστο δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να μειώσουν ουσιαστικά το κόστος παραγωγής σε μια περίοδο που οι διεθνείς τιμές παραμένουν υψηλές. Το μέτρο ανακοινώθηκε την Τετάρτη στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δέσμης ύψους περίπου 0,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, που αφορά την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Με την επέκταση του μέτρου, θα καλύπτει πλέον όχι μόνο την περίοδο από τα μέσα Μαρτίου έως το τέλος Μαΐου, αλλά και τους θερινούς μήνες μέχρι τον Αύγουστο, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργητικής δραστηριότητας.

Η διάταξη προβλέπει επιστροφή 15% επί της αξίας των τιμολογίων αγοράς λιπασμάτων και δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες καθώς και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται για ένα μέτρο που συνδέεται άμεσα με την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, καθώς η ενίσχυση προκύπτει από τις αγορές που πραγματοποιούνται και δηλώνονται.

Σε αντίθεση με άλλες ενισχύσεις, η επιδότηση δεν «φαίνεται» στην τιμή αγοράς. Δεν πρόκειται για έκπτωση στο ταμείο, αλλά για επιστροφή χρημάτων που γίνεται μετά την υποβολή των στοιχείων από τον ίδιο τον παραγωγό.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η διαδικασία γίνεται μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, myBusinessSupport, όπου οι δικαιούχοι δηλώνουν τις αγορές που έχουν πραγματοποιήσει.

Ο παραγωγός εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς του κωδικούς, καταχωρεί τα τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων και το σύστημα υπολογίζει αυτόματα την ενίσχυση. Η επιδότηση αντιστοιχεί στο 15% της αξίας των τιμολογίων και καταβάλλεται ως επιστροφή.

Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει αγοράσει λιπάσματα αξίας 1.000 ευρώ, δικαιούται επιστροφή 150 ευρώ. Όσο αυξάνεται το ύψος των αγορών, αυξάνεται και το ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνει.

Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση

Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα που πραγματοποιούν αγορές λιπασμάτων και διαθέτουν τα αντίστοιχα τιμολόγια. Η ενίσχυση συνδέεται αποκλειστικά με την πραγματική κατανάλωση και δεν δίνεται ως σταθερό ποσό. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγική δραστηριότητα και οι αγορές λιπασμάτων, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ενίσχυση.

Τι αλλάζει με την επέκταση έως τον Αύγουστο

Μέχρι τώρα, η επιδότηση κάλυπτε την περίοδο από τις 15 Μαρτίου έως το τέλος Μαΐου. Με τη νέα απόφαση, το μέτρο παρατείνεται έως τον Αύγουστο, διατηρώντας το ίδιο ποσοστό ενίσχυσης. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί μπορούν να συνεχίσουν να αγοράζουν λιπάσματα με επιδότηση σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, χωρίς να περιορίζονται χρονικά στους πρώτους μήνες.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς η χρήση λιπασμάτων κορυφώνεται τους θερινούς μήνες και το κόστος τους επηρεάζει άμεσα τις αποδόσεις των καλλιεργειών.

Πώς επηρεάζει τελικά τις τιμές

Αν και το μέτρο αφορά άμεσα τους αγρότες, το αποτέλεσμα δεν περιορίζεται εκεί. Τα λιπάσματα αποτελούν βασική εισροή στην παραγωγή και επηρεάζουν το κόστος των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή.

Όταν το κόστος των λιπασμάτων αυξάνεται, οι παραγωγοί είτε μειώνουν τη χρήση είτε μετακυλίουν το κόστος στις τιμές. Με την επιδότηση, περιορίζεται αυτή η πίεση, κάτι που μπορεί να συγκρατήσει τις αυξήσεις στα τρόφιμα τους επόμενους μήνες.

Σε αντίθεση με άλλα μέτρα, το αποτέλεσμα εδώ δεν είναι άμεσο. Η επίδραση περνά από την παραγωγή στην αγορά με καθυστέρηση, κάτι που σημαίνει ότι θα φανεί κυρίως προς το φθινόπωρο.

Η επέκταση της επιδότησης έως τον Αύγουστο δείχνει ότι η Πολιτεία επιχειρεί να σταθεροποιήσει το κόστος σε μια περίοδο αβεβαιότητας. Για τους παραγωγούς μεταφράζεται σε άμεση μείωση δαπανών μέσω επιστροφής, ενώ για την αγορά συνολικά αποτελεί μια προσπάθεια να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές τροφίμων το επόμενο διάστημα.