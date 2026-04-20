Στα 861.241 άτομα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι της ΔΥΠΑ τον Μάρτιο

Στα 861.241 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Μάρτιο 2026. Από αυτά 403.847 (ποσοστό 46,89%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 457.394 (ποσοστό 53,11%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 301.973 άτομα (ποσοστό 35,1%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 559.268 άτομα (ποσοστό 64,9% ).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανέρχεται σε 252.373 άτομα (ποσοστό 29,3%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 419.375 άτομα (ποσοστό 48,7%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 255.268 άτομα (ποσοστό 29,6%) και 160.910 άτομα (ποσοστό 18,7%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Μάρτιο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 176.306 άτομα, από τα οποία οι 121.528 (ποσοστό 68,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 54.778 (ποσοστό 31,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 78.720 (ποσοστό 44,6%) και οι γυναίκες σε 97.586 (ποσοστό 55,4%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 113.828 (ποσοστό 64,6%) είναι κοινοί, 2.375 (ποσοστό 1,3%) είναι οικοδόμοι, 54.778 (ποσοστό 31,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 4.769 (ποσοστό 2,7%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 504 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 52 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.