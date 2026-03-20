Χωρίς «φρένα» η έξοδος των ασφαλισμένων - 18.636 αιτήσεις συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο

Σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το 2025 κινείται το φετινό κύμα συνταξιοδοτήσεων, προδιαγράφοντας ένα ακόμη έτος με αυξημένες αποχωρήσεις μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών από την εργασία τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έκθεσης «Άτλας», τον περασμένο Ιανουάριο υποβλήθηκαν 18.636 αιτήσεις συνταξιοδότησης από ασφαλισμένους, ποσοστό αυξημένο κατά 17% σε σύγκριση με τις αιτήσεις του Ιανουαρίου 2025 (από 15.896 άτομα).

Οι αιτήσεις του Ιανουαρίου μαρτυρούν πως η αυξημένη ροή αποχωρήσεων προς τη σύνταξη θα συνεχιστεί έως το 2027-2028, όταν αναμένεται να έχει αποχωρήσει από την αγορά εργασίας η γενιά των baby boomers. Ήδη το κύμα «εξόδου» έχει ξεπεράσει τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις της προηγούμενης δεκαετίας εξαιτίας της αύξησης των ορίων ηλικίας με το πρώτο μνημόνιο, αλλά και τις μεγάλες εθελούσιες εξόδους στον ΟΤΕ, στη ΔEΗ και τις τράπεζες.

Ωστόσο οι μαζικές αποχωρήσεις μισθωτών και επαγγελματιών από την εργασία δεν οφείλεται μόνο στους boomers, αλλά και στο γεγονός πως το ευνοϊκό καθεστώς της απασχόλησης μετά την σύνταξη ωθεί πολλούς ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει ή προσεγγίζουν την 35ετία, να καταφύγουν σε αυτή την επιλογή, προσδοκώντας να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς περικοπή της σύνταξής τους και πληρώνοντας μόνο μια μικρή εισφορά από τον μισθό τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνταξιοδοτήσεις την περίοδο 2019-2025 έφτασαν τον αριθμό ρεκόρ των 1.356.146, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ενώ κατά το 2025 υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης 199.450 ασφαλισμένοι, πλησιάζοντας τα επίπεδα-ρεκόρ του 2021-2022. Οι περισσότερες αιτήσεις, σύμφωνα με τον πίνακα, καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο (20.552), μήνα κατά τον οποίο -παραδοσιακά- υποβάλλουν αιτήσεις κυρίως οι εκπαιδευτικοί. Ακολουθούν ο Ιούλιος (19.541) και ο Ιανουάριος, μήνες που προτιμούν κυρίως οι μισθωτοί, καθώς δικαιούνται και μέρος του δώρου Χριστουγέννων της επόμενης χρονιάς.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης έχουν όσοι εργαζόμενοι έχουν 40 έτη ασφάλισης και συμπληρώνουν τουλάχιστον το 62ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και όσοι συμπληρώνουν το 67ο έτος ανεξαρτήτως των ετών ασφάλισης.

Το ποσό της σύνταξης εξαρτάται από το άθροισμα της εθνικής σύνταξης (446,87 ευρώ με 20 έτη ασφάλισης και 402,18 ευρώ με 15 έτη) και της ανταποδοτικής σύνταξης.

Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης που είναι αντίστοιχο των ετών ασφάλισης και του μέσου μισθού από το 2002 και έως την ημερομηνία συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου.