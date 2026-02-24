«Πράσινη» η Wall Street με rebound στις μετοχές λογισμικού - Ράλι 8,77% για AMD

Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,76% στις 49.174 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,77% στις 6.890 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 1,05% στις 22.863 μονάδες.

Rebound σημειώθηκε στην Wall Street την Τρίτη με σηματωρό την άνοδο των μετοχών του λογισμικού και αιχμή του δόρατος την Advanced Micro Devices (AMD) καθώς οι φόβοι των επενδυτών σχετικά με την αναστάτωση που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη σε ορισμένους κλάδους μετριάστηκαν.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,76% στις 49.174 μονάδες, υποστηριζόμενος από την μετοχή της Home Depot (+1,99%), αφού τα μεγέθη της εταιρείας τις προσδοκίες για πρώτη φορά εδώ και ένα χρόνο. O S&P 500 κέρδισε 0,77% στις 6.890 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 1,05% στις 22.863 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της AMD έκανε ράλι 8,77% μετά την ανακοίνωση της Meta για μια πολυετή συμφωνία που θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη έως και 6 γιγαβάτ μονάδων επεξεργασίας γραφικών της για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης ενώ η IBM μετά τη χθεσινή κατρακύλα 13,15% (η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το 2000) αντέδρασε με rebound 2,67%.

Ο τίτλος της DocuSign ξεχώρισε επίσης με άλμα 2,63% αφότου η Anthropic δήλωσε ότι το Claude Cowork της είναι πλέον σε θέση να συνδεθεί μαζί της, καθώς και με άλλα υπάρχοντα εργαλεία, όπως το Google Drive και το Gmail.

Οι αγωνίες για το τρίπτυχο του scare trade υποχώρησαν και επικράτησε αισιοδοξία στους επενδυτές ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι σε θέση να συμπληρώσει τις εταιρείες λογισμικού αντί να πάρει τη θέση τους.

Το θετικό κλίμα επηρέασε και άλλους παίκτες του λογισμικού, με τη μετοχή της Salesforce -η οποία συνεργάζεται επίσης με την Anthropic- και της ServiceNow να απαντούν με ανοδικό ξέσπασμα 4,07% και 1,68% αντίστοιχα.

«Η νοοτροπία ¨πρώτα οι πωλήσεις και μετά οι ερωτήσεις" ισχύει εδώ και αρκετό καιρό, και γι' αυτό είδατε ακόμη και μερικούς από τους τύπους του εταιρικού λογισμικού να δέχονται ένα αρκετά μεγάλο πλήγμα», τόνισε στο CNBC ο Aνσούλ Σάρμα, επικεφαλής επενδύσεων της Savvy Wealth, εκτιμώντας πως σήμερα παρατηρήθηκε «ένα relief rally μετά από το επίμονο ξεπούλημα».

Οι κύριοι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες τη Δευτέρα δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις λόγω των φόβων για διαταραχές της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους κλάδους, σε συνδυασμό με τους δασμούς 10% του Ντόναλντ Τραμπ που από σήμερα τέθηκαν σε ισχύ.