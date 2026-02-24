Κοντά στο υψηλό επτά μηνών το πετρέλαιο

Ενδοσυνεδριακά, Brent και WTI βρίσκονταν καθ' οδόν για το υψηλότερο κλείσιμό τους από τις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου, αντίστοιχα.

Ήπια πτώση σημείωσε το πετρέλαιο την Τρίτη αλλά παρέμεινε κοντά στο υψηλό επτά μηνών καθώς οι traders περιμένουν νέα από τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent απώλεσαν 0,25%, στα 71,31 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate αποδυναμώθηκε 0,21%, στα 66,17 δολάρια.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν έναν τρίτο γύρο συνομιλιών για τα πυρηνικά της Τεχεράνης την Πέμπτη στη Γενεύη.

Η ελβετική τράπεζα UBS αναμένει μια μέτρια πτώση στις τιμές του πετρελαίου τις επόμενες εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσε να διαταράξει την προσφορά.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ επέβαλαν από την Τρίτη νέο δασμό 10% ενώ η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, παρακολουθεί στενά τις πολιτικές και θα αποφασίσει «εν ευθέτω χρόνω» εάν θα προσαρμόσει τα αντίμετρα.