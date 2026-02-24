Λιβάνιος για απόδημους: Να ψηφιστεί άμεσα η ρύθμιση ώστε να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές

Ο υπουργός ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Ομογένειας για την συμβολή του στην συνεδρίαση. Επισήμανε πως το παρόν σχέδιο νόμου, επιτυγχάνει την αυθεντική εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού, κάτι που έχει να ισχύσει από τις δύο Εθνοσυνελεύσεις του 1862.

Θετική η αποτίμηση των φορέων της Ομογένειας στην δυνατότητα συμμετοχής στις εθνικές εκλογές με επιστολική ψήφο, αλλά και με περαιτέρω προτάσεις κατά την ακρόασή τους στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές», κατά την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης και Ελληνισμού της Διασποράς.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ολοκληρώνοντας την συνεδρίαση απευθύνθηκε στα κόμματα της Αντιπολίτευσης ζητώντας να ψηφίσουν το νομοσχέδιο, ώστε να συγκεντρώσει τις 200 απαιτούμενες θετικές ψήφους προκειμένου οι Έλληνες του εξωτερικού να μπορέσουν να ψηφίσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν εύλογες ή μη εύλογες επιφυλάξεις για την Περιφέρεια Αποδήμων από τα κόμματα. Θεωρώ όμως ότι γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αυθεντική εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού και καλώ τα κόμματα να συγκεντρωθεί η απαραίτητη συνταγματική πλειοψηφία των 200 θετικών ψήφων για να εφαρμοστεί στις επόμενες εθνικές εκλογές και να μην μετατεθεί για τις εκλογές του 2031. Γιατί και διπλές εκλογές να έχουμε στις επόμενες, αυτές οι δεύτερες εθνικές εκλογές θα γίνουν με λίστα άρα πάλι δεν θα έχουμε την εκλογή τριών Απόδημων βουλευτών με σταυρό εκτίμησης» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Λιβάνιος.

Το νομοσχέδιο αυτό, πρόσθεσε ο κ. Λιβάνιος έχει δύο κύρια σημεία. Το ένα, είναι η δυνατότητα άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εθνικές εκλογές για όσους εκλογείς βρίσκονται εκτός της επικράτειας και με επιστολική ψήφο. Το δεύτερο, η ίδρυση μιας αυτόνομης τριεδρικής εκλογικής Περιφέρειας για τους Απόδημους.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η ψήφος των Αποδήμων ξεκίνησε το 2019, όταν τέθηκαν τα όρια συμμετοχής κάτι που είχε ως αποτέλεσμα, ένα μεγάλο τμήμα των εκλογέων να αποκλειστεί από την διαδικασία και ευτυχώς αυτά όρια κόφτες μετά εξαλείφθηκαν.

Για την θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου, ο κ. Λιβάνιος είπε πως έγιναν τρείς συνεδριάσεις της διακομματικής επιτροπής. Η αρχική πρόταση της Κυβέρνησης ήταν να υπάρχει μόνο επιστολική ψήφος. Κατά την παραγωγική όμως συζήτηση που έγινε στην Διακομματική το μοντέλο άλλαξε και πήγαμε στην δυνατότητα επιλογής του εκλογέα, είτε, εάν θέλει, να ψηφίσει με επιστολική ψήφο, είτε να επιλέξει την ψήφο δια φυσικής παρουσίας στην πόλη διαμονής του, εάν εκεί μπορεί να δημιουργηθεί εκλογικό τμήμα ή σε περίπτωση που εκεί δεν υπάρχει ο ικανός αριθμός για να δημιουργηθεί εκλογικό τμήμα, τότε να ψηφίσει επιστολικά. Ο ελάχιστος αριθμός εκλογέων μειώθηκε από 50 σε 40 προκειμένου να δημιουργηθεί εκλογικό τμήμα σε μια περιφέρεια ή σε μια πόλη του εξωτερικού

Ο υπουργός απέρριψε τις αιτιάσεις σχετικά με τον τρόπο αποστολής των ψηφοδελτίων με εμπλοκή και ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφορών λέγοντας πως αυτό είναι αναπόφευκτό, καθώς στο εξωτερικό δεν έχουμε κάποια ελληνική δημόσια ταχυδρομική υπηρεσία που θα μπορούσε να διεκπεραιώσει την διαδικασία αυτή. Είναι άλλο πράγμα, πρόσθεσε ο κ. Λιβάνιος «ένα κόμμα να έχει διαφωνία με την επιστολική ψήφο γενικά από θέση αρχής και είναι άλλο να βλέπουμε κόμματα να μεταβάλλουν θέσεις ανά τρίμηνο».

Σημαντικό χαρακτήρισε ο κ. Λιβάνιος ότι στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι προβλέπεται η ανάδειξη των βουλευτών με σταυρό προτίμησης και όχι μέσω "διορισμού" από τον εκάστοτε πρόεδρο κόμματος, όπως γίνεται για παράδειγμα με τις λίστες του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Οι τρείς βουλευτές που θα εκλεγούν, είπε ο υπουργός είναι «ένα πρώτο βήμα, καθώς ο αριθμός των εκλογέων σήμερα είναι άγνωστος. Μπορεί να είναι 18.000 που συμμετείχαν στις εκλογές του Μαΐου του 2023, μπορεί να ανέλθουν σε 35.000 περίπου που συμμετείχαν στις τελευταίες ευρωεκλογές, μπορεί να είναι περισσότεροι ή λιγότεροι. Εκ των προτέρων όμως, αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Είναι σίγουρο, πως ο μελλοντικός νομοθέτης - όποιος και εάν είναι αυτός- θα λάβει υπόψιν του τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις επόμενες εθνικές εκλογές και θα αναπροσαρμόσει τις έδρες εάν χρειάζεται αλλά με βάση νέων στοιχείων».

Για την δημιουργία ξεχωριστών εκλογικών περιφερειών Αποδήμων, είπε ο υπουργός πως και αυτό δεν παρέχει κάποιο εχέγγυο αντιπροσωπευτικότητας, εξηγώντας ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα πρέπει να έχουμε μια μονοεδρική στην Ωκεανία, καθώς εκεί έχουμε μια από τις πολύ μεγάλες κοινότητες. Στις τελευταίες όμως ευρωεκλογές αυτοί που ψήφισαν ήταν μόλις 500 Έλληνες του εξωτερικού. Και στην Αμερικής επίσης στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν μόλις 1.000 Έλληνες. Εάν λοιπόν, δημιουργούσαμε σε αυτές τις δύο ηπείρους από μια εκλογική περιφέρεια ξεχωριστά ποια θα ήταν η αναλογικότητα που θα εξασφαλίζαμε σε σχέση με άλλες περιοχές όπου είναι πολύ περισσότεροι οι Έλληνες του εξωτερικού που συμμετέχουν στις εκλογές. Η δημιουργία τριών μονοεδρικών περιφερειών, πρόσθεσε ο υπουργός ότι «θα δημιουργούσε κατά πάσα πιθανότητα σε μια μονοκομματική εκπροσώπηση και στις τρείς αυτές περιφέρειες , ενώ τώρα έχουμε ισχυρό το ενδεχόμενο να έχουμε τουλάχιστον δικομματική εκπροσώπηση και πιθανόν και τρικομματικής εκπροσώπησης, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και νομοθετικό έργο υπέρ των συμφερόντων των Αποδήμων»

Για την υποχρεωτική ποσόστωση μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν θα ισχύσει για την περιφέρεια Αποδήμων, ο κ. Λιβάνιος είπε πως η ΝΔ έχει την δυνατότητα να τηρήσει το μέτρο γιατί έχει πολλούς που θα ήθελαν να είναι υποψήφιοι, αλλά όταν μιλάμε για μια παγκόσμια εκλογική περιφέρεια αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα. Ο υπουργός, επίσης, υπογράμμισε ότι για την διαφάνεια της επιστολικής ψήφου έχουν δημιουργηθεί ήδη όλα τα αναγκαία εχέγγυα διασφάλισής της καταμέτρησης και με όλα τα τεχνικά μέσα.

