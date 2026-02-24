Υπ. Ανάπτυξης: Πρόσκληση για παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στη γ.γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο υπουργείο Ανάπτυξης έως τις 2 Μαρτίου 2026.

Σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στη γενική γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων για τη μεταρρύθμιση του εθνικού θεσμικού πλαισίου των άμεσων ξένων επενδύσεων» προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η βελτίωση και επικαιροποίηση του πλαισίου προσέλκυσης ΑΞΕ στη χώρα, θα έχει αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μηχανισμού, ο οποίος θα συνδυάζει σύγχρονα και ελκυστικά κίνητρα για ΑΞΕ με διαδικασίες για την παρακολούθηση και καταγραφή του ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών για την Ελλάδα και με υπηρεσίες ενημέρωσης και καθοδήγησης αυτών.

Επιμέρους στόχοι της παραπάνω μεταρρύθμισης είναι:

αποτελεσματικότερη προσέγγιση επενδυτών για επενδύσεις εξαιρετικής σημασίας για την ελληνική οικονομία

εκσυγχρονισμός νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου

αύξηση του αριθμού και του ύψους των ΑΞΕ στην χώρα

αύξηση της αναγνωρισιμότητας των κινήτρων για ΑΞΕ στην χώρα.

Για την παραπάνω μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου προσέλκυσης ΑΞΕ, απαιτείται η συνδρομή νομικού συμβούλου που θα παρέχει εξειδικευμένες νομικές και νομοτεχνικές υπηρεσίες.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο υπουργείο Ανάπτυξης έως τις 2 Μαρτίου 2026.

