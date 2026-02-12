Συνάντηση Ζαχαράκη – Γκίλφοϊλ στο υπουργείο Παιδείας- «Χτίζουμε γέφυρες γνώσης μεταξύ των δύο χωρών»

Την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποδέχθηκε στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η Σοφία Ζαχαράκη.

Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «η ελληνοαμερικανική συνεργασία στην παιδεία δεν είναι συγκυριακή, είναι επένδυση στο κοινό μας μέλλον. Με σχέδιο, εμπιστοσύνη και κοινές δράσεις, χτίζουμε γέφυρες γνώσης που ενώνουν τις νέες γενιές των δύο χωρών».

Η υπουργός και η Αμερικανίδα αξιωματούχος συζήτησαν για σειρά θεμάτων που αφορούν στην συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας στον εκπαιδευτικό και μορφωτικό τομέα, καθώς και για δράσεις που προγραμματίζονται με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου και την συμπλήρωση 250 χρόνων από την Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τον παιδικό σταθμό που λειτουργεί μέσα στο υπουργείο, όπου συνομίλησε με τους εκπαιδευτικούς και τους μικρούς μαθητές.

Αναλυτικά η ανάρτηση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφίας Ζαχαράκη, έχει ως εξής:

«Δεν ήταν η πρώτη συνάντηση και γνωριμία με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αλλά ήταν η πιο ουσιαστική, καθώς κατά την επίσκεψή της στο υπουργείο Παιδείας είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε βάθος για πράγματα που και η ίδια γνωρίζει καλά.

»Για τις δράσεις που προγραμματίζουμε από κοινού με υψηλό συμβολισμό στη συμπλήρωση φέτος των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου και τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας –δύο ιστορικούς σταθμούς που αναδεικνύουν τα κοινά μας ιδανικά για την ελευθερία και τη δημοκρατία.

»Για την κοινή αντίληψη ότι η παιδεία είναι και το μέσο για τη μείωση των ανισοτήτων, για την αξία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

»Συζητήσαμε για τις ακαδημαϊκές συνεργασίες και τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, που φέρνουν περισσότερους Αμερικανούς φοιτήτριες και φοιτητές, ερευνητές στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια τα οποία θέλουμε να γίνουν το ανοικτό παράθυρο της χώρας στον κόσμο.

»Μοιραστήκαμε όμως και όμορφες στιγμές με παιδιά μικρότερα και μεγαλύτερα καθώς συχνά στους χώρους του υπουργείου διοργανώνουμε βιωματικές δράσεις ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και ψυχαγωγίας. Ενώ πήγαμε και στο βρεφονηπιακό σταθμό που λειτουργεί μέσα στο υπουργείο για να δούμε τα μικρά παιδάκια!

»Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στην παιδεία δεν είναι συγκυριακή· είναι επένδυση στο κοινό μας μέλλον. Με σχέδιο, εμπιστοσύνη και κοινές δράσεις, χτίζουμε γέφυρες γνώσης που ενώνουν τις νέες γενιές των δύο χωρών»!