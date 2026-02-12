Fed Νέας Υόρκης: Το 90% των δασμών Τραμπ επιβάρυνε Aμερικανούς πολίτες και επιχειρήσεις

Οι Αμερικανοί επωμίζονται σχεδόν το σύνολο της αύξησης των φόρων εισαγωγής που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, όπως αναφέρει το Reuters.

Η τράπεζα δήλωσε ότι το 90% των δασμών που επιβάλλει ο πρόεδρος σε εισαγόμενα αγαθά βαρύνουν τους Αμερικανούς καταναλωτές και εταιρείες. Η έκθεση αντικρούει το επιχείρημα της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι δασμοί καταβάλλονται από αλλοδαπούς.

Η έκθεση αξιολόγησε τον τρόπο με τον οποίο οι δασμοί επηρέασαν την οικονομία πέρυσι, όταν ο μέσος όρος των φόρων αυξήθηκε από 2,6% σε 13% και σημειώνει ότι το μέσο επίπεδο μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους και έφτασε στο υψηλότερο σημείο του τον Απρίλιο και τον Μάιο, όταν ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στα κινεζικά αγαθά στο 125% πριν τους μειώσει ξανά στο 113%.

Οι αναλυτές βάσισαν την έκθεσή τους στο πώς λειτούργησαν οι δασμοί κατά την πρώτη θητεία Τραμπ. Όταν αντιμετωπίσαμε αυτούς τους τύπους φόρων, «η προηγούμενη εργασία μας διαπίστωσε ότι οι ξένοι εξαγωγείς δεν μείωσαν καθόλου τις τιμές τους, επομένως η πλήρης επίδραση των δασμών βαρύνει τις ΗΠΑ. Δηλαδή, υπήρξε 100% μετακύλιση από τους δασμούς στις τιμές εισαγωγών», τονίζεται.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου του περασμένου έτους, οι Αμερικανοί δέχτηκαν το 94% του πλήγματος από τους δασμούς του Τραμπ. Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, αυτό το ποσοστό υποχώρησε στο 92%, και σταθεροποιήθηκε στο 86% τον Νοέμβριο.

Τα ευρήματα της Fed της Νέας Υόρκης συμφωνούν με έκθεση που δημοσίευσε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου την Τετάρτη. Ανέφερε ότι «οι υψηλότεροι δασμοί ανεβάζουν άμεσα το κόστος των εισαγόμενων αγαθών, αυξάνοντας τις τιμές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ».

Όσον αφορά το ποιος θα πληρώσει τους δασμούς, το Γραφείο Προϋπολογισμού δήλωσε ότι οι ξένοι εξαγωγείς θα απορροφήσουν το 5% του κόστους και, βραχυπρόθεσμα, «οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα απορροφήσουν το 30% των αυξήσεων των τιμών εισαγωγής μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους τους. Το υπόλοιπο 70% θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές αυξάνοντας τις τιμές».

Η επιβολή μεγάλων φόρων στα εισαγόμενα αγαθά αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της κυβέρνησης Τραμπ. Χρησιμοποιούνται για την αύξηση εσόδων για την κυβέρνηση και ως εργαλείο για την τιμωρία άλλων εθνών που ο πρόεδρος πιστεύει ότι εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ, και ως μηχανισμός για την επαναξιοποίηση της βιομηχανίας.

Η επιβολή των δασμών ήταν εξαιρετικά ακανόνιστη, με την τακτική επιβολή μεγάλων αυξήσεων να ακολουθείται από υποχωρήσεις και καθυστερήσεις, δημιουργώντας περιόδους μεγάλης αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές και δημιουργώντας αβεβαιότητα στην ευρύτερη οικονομία, τονίζει το Reuters.

Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας πιστεύουν ότι μεγάλο μέρος της υπέρβασης του στόχου τους για πληθωρισμό 2% φέτος σχετίζεται με τους εμπορικούς δασμούς και αυτό έχει περιπλέξει την ικανότητά τους να μειώσουν τα επιτόκια μετά από χαλάρωση 75 μονάδων βάσης πέρυσι, η οποία έγινε σε μεγάλο βαθμό για να στηρίξει την αγορά εργασίας.