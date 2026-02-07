«ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», η πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη για το νέο όνομα του κόμματος

Ξεκαθάρισε ότι δεν θα συνεργαστεί προεκλογικά ή μετεκλογικά με τη ΝΔ.

Την αλλαγή του ονόματος του Κινήματος Δημοκρατίας σε ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ πρότεινε ο Στέφανος Κασσελάκης στο συνέδριο του κόμματος ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα συνεργαστεί προεκλογικά ή μετεκλογικά με τη ΝΔ.

Συγκεκριμένα στην ομιλία του ανέφερε: «Είναι η ώρα να κάνουμε ένα άλμα από το Κίνημα που άρχισε στο Γκάζι και να γίνουμε το μεγάλο κόμμα που θα αλλάξει την ιστορία του τόπου. Η νέα δημοκρατική παράταξη που αξίζει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, με το νέο όνομα που της αντιστοιχεί. Με το όνομα που αντιστοιχεί και στην ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία ανήκει. Δεν είμαστε κίνημα διαμαρτυρίας. Είμαστε η νέα δημοκρατική δύναμη. Με ταυτότητα. Με όνομα ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

Ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για «ΕΠΑΡΚΕΙΑ» και εξήγησε: «Όχι ως σύνθημα. Αλλά ως βάση αξιοπρέπειας. Επάρκεια στο φαγητό. Στη στέγη. Στην ενέργεια. Στη μετακίνηση. Στην παιδεία. Στην υγεία. Επάρκεια τώρα. Επάρκεια για όλους. Καταθέτουμε σήμερα ένα μεγάλο Πακέτο Επάρκειας με συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Ακολούθως ξεκαθάρισε ότι «Το κόμμα μας δεν θα συμμετάσχει σε καμία κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ, σε κανένα εκλογικό σενάριο και σε καμία εκλογική φάση, ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά. Η πολιτική της επάρκειας δεν μπορεί να συνυπάρξει με τις πρακτικές, τις εξαρτήσεις και τις επιλογές που παρήγαγαν τη σημερινή κοινωνική και θεσμική κρίση».

Δίνοντας το πολιτικό του στίγμα είπε: «…Δεν χρειαζόμαστε άλλη ανακύκλωση προσώπων. Ούτε δεξιά της ανισότητας. Ούτε κέντρο της αδράνειας. Ούτε αριστερά της νοσταλγίας. Σήμερα δεν ζητάμε χειροκρότημα. Ζητάμε εντολή. Και αυτή η εντολή προϋποθέτει θεσμική σοβαρότητα και συλλογική ευθύνη. Οι διαφορετικές απόψεις συζητούνται εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις, ώστε να υπάρχει ενιαία, αξιόπιστη δημόσια φωνή». Είπε ακόμη: «Εμπνεόμαστε από τον Ούλοφ Πάλμε, από τον Μπέρνι Σάντερς, από τον Μπαράκ Ομπάμα, από τη μεγάλη οικογένεια των δημοκρατικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο».

Το διακύβευμα του επόμενου χρόνου δεν είναι απλώς ποιος θα κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη, ανέφερε ακόμη ο Στέφανος Κασσελάκης και πρόσθεσε: «Είναι ποιος θα συγκρουστεί με ένα ολόκληρο σύστημα εξουσίας - δεξιόστροφο και αριστερόστροφο - που εδώ και χρόνια υπηρετεί τους λίγους και καθηλώνει τους πολλούς. Το 2027 δεν θα είναι απλώς μια εκλογική αναμέτρηση. Θα είναι η ευκαιρία να κλείσει ο κύκλος της μεταπολίτευσης όπως τη γνωρίσαμε και να ανοίξει μια νέα περίοδος Δημοκρατίας, αξιοκρατίας και αξιοπρέπειας. Και το αύριο που θα έρθει ΤΟΤΕ, αρχίζει ΤΩΡΑ.

Χαιρετισμό στο συνέδριο του κόμματος μέσω βίντεο- απηύθυνε ο νέος πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν.

