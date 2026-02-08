Washington Post: Παραιτήθηκε ο CEO Γουίλ Λιούις μετά τις μαζικές απολύσεις στην εφημερίδα

Αποδέκτης έντονων αντιδράσεων για τις περικοπές προσωπικού, ο ιδιοκτήτης της Washington Post, Τζεφ Μπέζος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Washington Post, Γουίλ Λιούις, παραιτήθηκε, λίγες ημέρες αφότου η εφημερίδα προχώρησε σε απολύσεις αρκετών εκατοντάδων εργαζομένων, μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εναντίον του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της, Τζεφ Μπέζος.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο Τζεφ Ντ’Ονόφριο, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Tumblr, ο οποίος εντάχθηκε πέρυσι στην Post ως οικονομικός διευθυντής, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η εταιρεία σε δήλωσή της.

«Η Post έχει μια ουσιώδη δημοσιογραφική αποστολή και μια εξαιρετική ευκαιρία», δήλωσε ο Μπέζος, προσθέτοντας ότι βλέπει το μέσο να κατευθύνεται προς «ένα συναρπαστικό και ακμάζον επόμενο κεφάλαιο».

Την Τετάρτη, η Post απέλυσε το ένα τρίτο του προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου αριθμού ξένων ανταποκριτών και δημοσιογράφων με έδρα τις ΗΠΑ, προκαλώντας κατακραυγή από επικριτές της κίνησης, μεταξύ των οποίων οι γερουσιαστές των ΗΠΑ Μπέρνι Σάντερς και Ελίζαμπεθ Γουόρεν. Το συνδικάτο Washington Post Guild δήλωσε ότι εκατοντάδες μέλη του απολύθηκαν «χωρίς λόγο ή λογική».

Ο Μπέζος, συνιδρυτής της Amazon.com, αγόρασε την Post το 2013 και ξεκίνησε την επέκταση της παρουσίας της, διοχετεύοντας κεφάλαια για αναγκαίες επενδύσεις. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η Post, όπως και άλλα παραδοσιακά έντυπα μέσα όπως οι Los Angeles Times, έχει περιορίσει τη δραστηριότητά της, καθώς τα διαφημιστικά έσοδα μειώθηκαν και οι συνδρομές συρρικνώθηκαν.

Το 2023, η Post κατάργησε περίπου 240 θέσεις εργασίας, κυρίως μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου. Την ίδια χρονιά, ο Μπέζος όρισε τον Λιούις, πρώην εκδότη της Wall Street Journal, ως νέο εκδότη και διευθύνοντα σύμβουλο.

Η απόφαση του Μπέζος το 2024 να σταματήσει η Washington Post να δημοσιεύει προεδρικές προεκλογικές στηρίξεις, βάζοντας τέλος σε μια παράδοση δεκαετιών, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός της εφημερίδας. Πολλοί συντάκτες και αρθρογράφοι παραιτήθηκαν, ενώ αρκετοί συνδρομητές ακύρωσαν τις συνδρομές τους.

Ο αθλητικός αρθρογράφος της Washington Post Μπάρι Σβέρλουγκα ανάρτησε στιγμιότυπο οθόνης από αυτό που, όπως είπε, ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Λιούις προς το προσωπικό, στο οποίο αναφερόταν ότι υπό την ηγεσία του ελήφθησαν «δύσκολες αποφάσεις» για να διασφαλιστεί το βιώσιμο μέλλον της Post.

«Σε όλους - μετά από δύο χρόνια μετασχηματισμού στη Washington Post, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα να αποχωρήσω», ανέφερε το μήνυμα.