Ηράκλειο: Σύλληψη 30χρονου που είχε στο σπίτι του 2,5 κιλά κάνναβης και δενδρύλλια

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα που κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησαν χθες στο Ηράκλειο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Σύμφωνα με την αστυνομία στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε ο 30χρονος και σε έρευνα που έγινε στην οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κιλά και 423 γραμμάρια κάνναβης, δέκα δενδρύλλια κάνναβης που βρίσκονταν στο στάδιο ανάπτυξης, σκηνή εσωτερικού χώρου υδροπονικής καλλιέργειας με πλήρη ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ((Led φωτιστικά, λάμπες θερμότητας, υγρόμετρα, τροφοδοτικά, μετασχηματιστές κ.α.) και επίσης 15 ml έλαιο κάνναβης, σπόροι κάνναβης και διάφορα είδη καλλιέργειας. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

