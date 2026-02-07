Ειδήσεις | Ελλάδα

Τσίπρας: Βρίσκομαι ξανά εδώ, για να σας καλέσω να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε από τα Γιάννενα ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη».

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καταλογίζοντας ανισότητες, διαφθορά, αδιαφάνεια, συσκότιση και περιφρόνηση της λογοδοσίας, εξαπέλυσε από τα Γιάννενα ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως το σύνθημα, είναι «διαφάνεια παντού και άνεμος εντιμότητας και δικαιοσύνης που θα σαρώσει τα παλιά στερεότυπα».

Ο κ. Τσίπρας ανέπτυξε τους εφτά βασικούς άξονες για μια νέα πορεία της χώρας, όπως τους επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο του. Οι προτάσεις εστιάζουν στην τοπική οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την τεχνολογική αυτονομία.

"Βρίσκομαι ξανά εδώ, για να σας καλέσω να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια, όπως λέω και στο τέλος του βιβλίου", τόνισε, απευθύνοντας κάλεσμα στο τέλος της ομιλίας του.

Κατά την παρουσίαση του βιβλίου του ΙΘΑΚΗ για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου, συζήτησαν, ο Μιχάλης Καλογήρου, δικηγόρος – πρώην υπουργός, ο Πέτρος Κόκκαλης, πρώην ευρωβουλευτής, η Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός, καθηγήτρια υποκριτικής, ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλ. μηχανικός, συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy, καθώς και ο Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός - πρ. Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

