Πώς η τεχνητή νοημοσύνη έφτασε να φοβίζει τους κολοσσούς του software

Σε ένα πεδίο που μετασχηματίζεται ταχύτατα και παρασκηνιακά, τα AI-native μοντέλα ανατρέπουν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν τα συνδρομητικά έσοδα των εταιρειών λογισμικού.

Για χρόνια, οι μεγάλες εταιρείες λογισμικού βρίσκονταν μεταξύ των πιο ασφαλών επιλογών στις μετοχικές αγορές. Σταθερά επαναλαμβανόμενα έσοδα, υψηλά περιθώρια κέρδους, «οριοθετημένος» ανταγωνισμός και ένα μοντέλο βασισμένο στις συνδρομές των χρηστών, το οποίο έμοιαζε σχεδόν άτρωτο. Όμως, από τα τέλη του 2025 και μετά, αυτή η εικόνα άρχισε να αλλάζει.

Οι πιέσεις στον κλάδο, που τις προηγούμενες ημέρες τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητας, είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Το 2025 ο δείκτης S&P Software & Services υποαπέδωσε, με άνοδο περί του 9,75% έναντι 18% για τον S&P 500, ενώ από τον Οκτώβριο και μετά ο δείκτης έχει χάσει πάνω από 15%, την ώρα που η ευρύτερη αγορά κινήθηκε ανοδικά κατά σχεδόν 5%. Η αιτία δεν είναι τα αδύναμα αποτελέσματα. Αντιθέτως, πολλές μεγάλες εταιρείες ανακοίνωσαν καλές επιδόσεις, σταθερά περιθώρια και θετικές προοπτικές. Το νέο στοιχείο είναι ο φόβος, ότι η τεχνητή νοημοσύνη αντί να ενισχύσει ευρέως διαδεδομένα προγράμματα λογισμικού, μπορεί να τα υποκαταστήσει.

Οι επενδυτές πλέον τιμολογούν τον κίνδυνο ότι προηγμένα AI agents, όπως το Claude Code της Anthropic, δεν θα λειτουργούν μόνο συμπληρωματικά στα παραδοσιακά προϊόντα λογισμικού, αλλά δυνητικά θα τα αντικαταστήσουν. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ευρύ sell-off σε καθιερωμένα ονόματα του κλάδου, όπως οι Salesforce, Oracle, SAP, Intuit και ServiceNow, που καταγράφουν απώλειες 18%-33% από την αρχή του έτους, παρά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου.

Νέο αφήγημα

Αναλυτές της UBS επισημαίνουν ότι το αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει. Η αγορά μετακινείται από τον ενθουσιασμό για το «τι μπορεί να κάνει» η τεχνητή νοημοσύνη, στον σκεπτικισμό για το ποιος μπορεί να ενισχύσει την κερδοφορία του από αυτήν. Εξηγούν μάλιστα ότι τα αποτελέσματα της Microsoft, όπου η ανάπτυξη του Azure υστέρησε των προσδοκιών, συνέβαλαν σε αυτή τη μετατόπιση του κλίματος. Το ίδιο και η κυκλοφορία agentic plug-ins της Anthropic, που μπορούν να αξιοποιηθούν για νομικές, χρηματοοικονομικές και άλλες εφαρμογές.

Ο πυρήνας του προβληματισμού δεν βρίσκεται μόνο στο ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί τον προγραμματισμό, αλλά και στο γεγονός ότι τα AI-native μοντέλα μπορούν να ενσωματώσουν λειτουργίες οι οποίες μέχρι σήμερα παρέχονταν από ξεχωριστές εφαρμογές. Και αυτό θέτει σε κίνδυνο τα παραδοσιακά συνδρομητικά μοντέλα των εταιρειών λογισμικού.

Stock picking και διαφοροποίηση

Την ίδια στιγμή όμως, οι βασικές τάσεις της τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν ισχυρές και οι αγορές ανταμείβουν τις εταιρείες που μπορούν να δείξουν απτά οικονομικά οφέλη από την υιοθέτησή της, είτε μέσω αύξησης εσόδων είτε μέσω βελτίωσης παραγωγικότητας και περιθωρίων.

Στα αποτελέσματα των «μεγάλων» του κλάδου υπάρχουν ήδη όλο και πιο σαφείς ενδείξεις εμπορευματοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, όπως σημειώνει η UBS, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν άμεσες θετικές προεκτάσεις για τους κλάδους των ημιαγωγών και του hardware.

«Καθώς οι αγορές εστιάζουν όλο και περισσότερο στην εμπορευματοποίηση, οι επενδυτές θα πρέπει να διευρύνουν την έκθεσή τους σε εταιρείες και κλάδους που μπορούν να δημιουργήσουν με επιτυχία έσοδα και κέρδη από τις επενδύσεις και την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης» συνιστά ο οίκος. Προσθέτοντας πως, ανεξαρτήτως κλάδου, οι εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη υπεραποδίδουν συστηματικά σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους και εκτιμούν ότι αυτή η τάση θα ενταθεί.

Το παράδοξο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη της νέας τεχνολογικής επανάστασης, ταυτόχρονα αποσταθεροποιεί έναν από τους πιο κερδοφόρους κλάδους της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτός ο μετασχηματισμός, που εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, είναι που κάνει σήμερα τους κολοσσούς του software να ανησυχούν περισσότερο από ποτέ.

Οι περισσότεροι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το αν οι αποτιμήσεις στον κλάδο του software θα μπορέσουν να ανακάμψουν άμεσα. Στην πλειονότητά τους, θεωρούν ότι οι πρόσφατες πιέσεις προϊδεάζουν για μια μάλλον παρατεταμένη αβεβαιότητα, σε ένα πεδίο που μετασχηματίζεται ταχύτατα και παρασκηνιακά.