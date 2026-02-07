Δανία: Η κατάσταση με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία έχει βελτιωθεί όμως η κρίση δεν έχει τελειώσει

Η Γροιλανδή υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότζφελτ δήλωσε σήμερα από την πλευρά της πως, μολονότι είναι θετικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν βρίσκονται ακόμα στο σημείο που θα ήθελε η Γροιλανδία.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε σήμερα πως η κατάσταση έχει βελτιωθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με την απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, όμως η κρίση «δεν έχει τελειώσει».

«Η κρίση δεν έχει τελειώσει και δεν έχουμε ακόμα λύση», δήλωσε ο υπουργός στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Νουούκ, την πρωτεύουσα του αυτόνομου δανικού εδάφους, προσθέτοντας: «Είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση τώρα απ' ό,τι πριν από μερικές εβδομάδες».

Ο επικεφαλής της δανικής διπλωματίας διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει «καμιά απειλή στο τραπέζι» και «κανένας εμπορικός πόλεμος με την Ευρώπη».

Η Γροιλανδή υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότζφελτ δήλωσε σήμερα από την πλευρά της πως, μολονότι είναι θετικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν βρίσκονται ακόμα στο σημείο που θα ήθελε η Γροιλανδία και έτσι είναι πολύ νωρίς για να προβλέψει κανείς πού θα οδηγήσουν.

«Δεν βρισκόμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε. Θα είναι μια μακρά πορεία, έτσι το πού θα καταλήξουμε, είναι πολύ νωρίς να το πούμε», δήλωσε η Βίβιαν Μότζφελτ σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ με τους ομολόγους της της Δανίας και του Καναδά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ