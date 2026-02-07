Ρωσία: Δύο ύποπτοι στην απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθμου Ρώσου στρατιωτικού «θα ανακριθούν σύντομα»

Μετά την ανάκριση, θα απαγγελθούν κατηγορίες στους υπόπτους για τη δολοφονία του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ.

Δύο ύποπτοι στην απόπειρα δολοφονίας του υψηλόβαθμου Ρώσου στρατιωτικού, του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, «θα ανακριθούν σύντομα», ανέφερε σήμερα η ρωσική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη πηγή κοντά στην έρευνα.

Μετά την ανάκριση, θα απαγγελθούν κατηγορίες στους υπόπτους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Ρωσία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ότι οι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ