Σαουδική Αραβία: Ανακοίνωσε μεγάλες επενδύσεις στη Συρία

Το μεγάλο επενδυτικό πακέτο για τη Συρία αφορά στους τομείς της ενέργειας, της πολιτικής αεροπορίας, των ακινήτων και των τηλεπικοινωνιών.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ένα μεγάλο επενδυτικό πακέτο για τη Συρία στους τομείς της ενέργειας, της πολιτικής αεροπορίας, των ακινήτων και των τηλεπικοινωνιών, καθώς το Ριάντ εξελίσσεται σε έναν ηγετικό υποστηρικτή της νέας συριακής ηγεσίας.

Η Σαουδική Αραβία οργάνωσε ένα επενδυτικό ταμείο για τη Συρία διαθέτοντας περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση δύο αεροδρομίων στο Χαλέπι, μέσω πολλαπλών επενδυτικών-κατασκευαστικών φάσεων, δήλωσε σήμερα ο Σαουδάραβας υπουργός Επενδύσεων Χαλίντ αλ-Φαλίχ.

Το ταμείο, Elaf Fund στοχεύει στην χρηματοδότηση προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας στη Συρία με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών από τη Σαουδική Αραβία, πρόσθεσε ο Φαλίχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ