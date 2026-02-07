Ειδήσεις | Διεθνή

Σαουδική Αραβία: Ανακοίνωσε μεγάλες επενδύσεις στη Συρία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σαουδική Αραβία: Ανακοίνωσε μεγάλες επενδύσεις στη Συρία
Το μεγάλο επενδυτικό πακέτο για τη Συρία αφορά στους τομείς της ενέργειας, της πολιτικής αεροπορίας, των ακινήτων και των τηλεπικοινωνιών.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ένα μεγάλο επενδυτικό πακέτο για τη Συρία στους τομείς της ενέργειας, της πολιτικής αεροπορίας, των ακινήτων και των τηλεπικοινωνιών, καθώς το Ριάντ εξελίσσεται σε έναν ηγετικό υποστηρικτή της νέας συριακής ηγεσίας.

Η Σαουδική Αραβία οργάνωσε ένα επενδυτικό ταμείο για τη Συρία διαθέτοντας περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση δύο αεροδρομίων στο Χαλέπι, μέσω πολλαπλών επενδυτικών-κατασκευαστικών φάσεων, δήλωσε σήμερα ο Σαουδάραβας υπουργός Επενδύσεων Χαλίντ αλ-Φαλίχ.

Το ταμείο, Elaf Fund στοχεύει στην χρηματοδότηση προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας στη Συρία με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών από τη Σαουδική Αραβία, πρόσθεσε ο Φαλίχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζι» από την ΑΑΔΕ για τα έργα της φορολογικής διοίκησης – Προσλαμβάνει ανεξάρτητο ελεγκτή για την παρακολούθηση των στόχων

Υποδομές: «Σήμα» στους κατασκευαστές για οδικά έργα στην Αττική (Πρότυπες Προτάσεις)

Η πράσινη μετάβαση απογειώνει το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων: Ποιος θα πληρώσει τα 5 τρισ.

tags:
Σαουδική Αραβία
Συρία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider